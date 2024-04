Diserbo dei marciapiedi, si volta pagina: la gestione passa ad Ama

Il diserbo dei marciapiedi torna ad essere un compito di Ama. L’intenzione di affidarsi alla municipalizzata era emersa a più riprese, nel corso dell’ultimo anno. Ora è ufficiale: l’assemblea capitolina ha infatti approvato la delibera che sul diserbo consentirà di realizzare quel “cambio di sistema” che il sindaco, aveva annunciato a settembre.

Si volta pagina nel diserbo stradale

“Siamo convinti che l'affidamento in house del servizio strumentale di diserbo alla municipalizzata sia la migliore risposta alle esigenze della città. Garantendo un servizio più efficiente e un miglior coordinamento di tutte le attività di pulizia della città andiamo finalmente a superare tutte le inefficienze e i ritardi burocratici del vecchio sistema, ereditato dalla precedente amministrazione” hanno commentato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri e la capogruppo PD Valeria Baglio.

Come era organizzato il servizio negli ultimi anni

Nel novembre del 2020 l’amministrazione Raggi aveva deciso di rinunciare all’ausilio di Ama. La municipalizzata, fino ad allora pagata “extra Tari” per rimuovere le erbacce dai marciapiedi, doveva essere sostituita da una serie di operatori. L’obiettivo di “favorire la programmazione dei bisogni su base territoriale” secondo la giunta pentastellata, doveva essere perseguita “mediante la stipula di contratti applicativi da parte dei municipi”. L’accordo quadro avviato nel marzo 2021 ha così suddiviso il servizio di diserbo stradale in 16 lotti: uno per ciascuno dei quindici municipi più un altro, per la viabilità principale, in capo al dipartimento ambiente. I municipi, con poche risorse economiche e le note carenze di personale, hanno faticato ad indire le singole gare ed a garantire il necessario decoro.

Negli ultimi anni le cartoline dei marciapiedi impraticabili, per la presenza delle piante infestanti e per la crescita, alla base degli alberi, dei cosiddetti polloni, hanno restituito l’immagine di un servizio estremamente deludente. “Con le linee guida andiamo infatti a risolvere una serie di problemi che in questi anni abbiamo riscontrato, dalla gestione dei franchi stradali alla rimozione dei rifiuti che emergono a valle dell'attività di diserbo, attività che da ora tornano stabilmente a carico di Ama” hanno spiegato Palmieri e Baglio.

Perché il ritorno alla gestione di Ama

Perché proprio Ama? Il Campidoglio, con un’apposita memoria di giunta, si era posto il problema di cercare le migliori azioni per contenere ed eradicare il verde infestante. L’azione più congeniale è risultata quella di garantire “la contestuale pulizia e lavaggio delle strade”. Restava da stabilire se affidarla ad un soggetto privato o ad una realtà in house. Però “la grande estensione del territorio capitolino” si legge nella delibera, avrebbe comportato “l’utilizzo di più di un operatore con evidenti difficoltà sia riguardo l’espletamento delle attività singole che il loro coordinamento”. Difficoltà che si sarebbero poi riversate anche sul controllo dei risultati in un’attività molto parcellizzata e, quindi, disomogenea.

Cosa prevede il contratto di servizio

Tornano quindi gli operatori di Ama a prendersi cura di strade, banchine, passaggi pedonali; delle cosiddette “tazze alberate”, delle ciclabili e dei “franchi laterali che sono – ha spiegato Palmieri – le fasce di verde che si trovano a bordo delle strade”. Più di 5mila km lineari da tenere puliti e, quindi, senza piante infestanti. Il contratto, “preferibilmente di una durata almeno triennale”, si legge nella delibera, deve prevedere clausole che impongano e “l’adozione di standard di qualità e modalità della gestione dei reclami”, con una reportistica che sia in grado di tracciare l’andamento dei reclami stessi ed i loro tempi di gestione. Con queste premessa, dovrà essere garantita un’aspettativa generale: quella di potersi spostare, liberamente, senza fare improbabili slalom tra la giungla.