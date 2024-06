Una task force Ama di 300 operatori per diserbo e sfalcio in tutta Roma

Il nuovo contratto di servizio Ama è stato approvato in giunta capitolina a marzo ed è in vigore dal 1° aprile. Tra le nuove attività previste c'è quella dello sfalcio e del diserbo, reintrodotte negli accordi con la municipalizzata dopo uno stop di circa quattro anni.

Task force Ama per diserbo e sfalcio

Come mostra Roberto Gualtieri in un recente video pubblicato sui suoi canali social (TikTok incluso), proprio in queste settimane Ama ha iniziato a rendere operativa una task force dedicata al diserbo dei marciapiedi e allo sfalcio dell'erba nelle aree verdi di competenza comunale. Un'attività che l'amministrazione Cinquestelle aveva tolto ad Ama demandandola ai singoli municipi.

Trecento operatori dedicati

A operare su tutta Roma ci sono 100 squadre, per un totale di 300 operatori dedicati. "Entra a pieno regime questo servizio in carico ad Ama - commenta Gualtieri, mentre si trova su via Appia Nuova -. Interessate a più riprese dalle operazioni vari tratti delle arterie della grande viabilità come via Casilina, via Prenestina, via Collatina, via Ardeatina, via Tuscolana, viale Palmiro Togliatti, via Salaria e molte altre".

"Entro luglio un passaggio in tutti i municipi"

Come mostra Gualtieri (non senza divertimento), i mezzi decespugliatori vengono controllati a distanza e sono in grado di tagliare non solo l'erba alta o semplici cespugli, ma anche vegetazione più robusta e resistente. "Entro la fine di luglio - conclude il Sindaco - operatori e mezzi ad hoc (soffianti, trattori, decespugliatori, ecc.) effettueranno almeno un passaggio su strade e piazze di tutti e 15 i municipi capitolini. Tutto viene controllato su una dashboard geolocalizzata che permette di mappare e controllare l’andamento delle attività sul territorio".