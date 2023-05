I marciapiedi di Roma come la savana: il diserbo è in ritardo in tutta la Capitale

Non c’è due senza tre verrebbe da dire. Ed infatti per il terzo anno consecutivo, da quando il diserbo dei marciapiedi è affidato ai municipi, i pedoni devono fare lo slalom tra le erbacce cresciuti fuori da ogni controllo.

Il problema è diffuso in tutto il territorio cittadino, con i rappresentanti delle amministrazioni locali, in evidente affanno nel garantire il necessario decoro. Anche le strade del municipio I non sono risparmiate dal problema. A Prati, in via Monte Nero, nell’elegante selciato che impreziosisce il marciapiede, ci sono infestanti che superano il metro di altezza. Situazione analoga si verifica nel vicino quartiere della Vittoria dove, in via Achille Papa, le erbacce arrivano a nascondere le ceppaie mai rimosse. In via Durazzo, invece, le piante non diserbate conferiscono un tocco di colore ai grigi parapedonali.

Dimezzati i fondi per il diserbo

“Quest’anno abbiamo a disposizione 47mila euro per far fronte al diserbo di 600 chilometri di strade e marciapiedi – ha spiegato l’assessore all’ambiente del municipio I Stefano Marin – significa che ci sono la metà dei fondi rispetto allo scorso anno, quando erano già pochi. All’epoca avevamo provveduto a diserbare circa 120km, quest’anno potremo farlo per la metà ed anzi il grosso lo abbiamo già fatto, perché abbiamo dato priorità alle strade che riguardavano il percorso dell’EXPO”. Saranno stati soddisfatti i commissari del BIE venuti per valutare la condizione della Capitale. Lo sono molto meno i residenti.

Le priorità ed il rimpianto di Ama

“Le risorse a disposizione sono un terzo di quelle che sarebbero necessarie. In un contesto del genere, però – ha suggerito il consigliere Renato Sartini, del municipio I – sarebbe stato necessario intervenire dando la priorità ai marciapiedi situati in prossimità delle scuole pubbliche e dei luoghi di aggregazione”. Al di là della scelta fatta nei singoli municipi, resta il problema delle poche risorse. E non solo. “Io ritengo sia meglio riportare le gestione del servizio ad Ama – ha confidato l’assessore Marin durante una recente seduta di commissione – ed è una riflessione che ho già portato all’attenzione del Campidoglio”.

Cos'è successo dal 2021 ad oggi

Poche risorse sono arrivate anche negli altri municipi. Noi abbiamo ricevuto 130mila euro, meno dell’anno scorso – ha spiegato Estella Marino, l’assessora all’ambiente del municipio VII – però va detto che il bilancio ha risentito del caro energia, e questo aspetto si è riverberato sui vari capitoli di spesa”. Come a dire che, gli enti di prossimità, non dovranno fare i conti con le minori disponibilità solo per il diserbo dei marciapiedi. Ma per quanto riguarda questi ultimi, i problemi sono ormai annosi. Ed appunto risalgono a quando, dalla fine del 2020, del servizio non si è più occupata l’azienda municipalizzata ai rifiuti.

Nel 2021 la maggiore criticità si è legata al ritardo con cui l’amministrazione centrale ha concesso i fondi ai vari municipi. Nel 2022, con l'entrata in vigore dell'accordo quadro, ha invece riguardato le difficoltà incontrate dagli enti di prossimità ad espletare le gare per le ditte incaricate. Di fatto, il servizio, ogni anno sconta dei problemi che, plasticamente, sono testimoniati dai marciapiedi, stile “savana”, che costellano ogni quadrante cittadino.

L'assenza di personale per i municipi

Cosa fare? “Siamo in ritardo principalmente perché gli uffici municipali non hanno il personale adatto a gestire e semplificare i procedimenti che una volta eseguiti devono ripassare per la ragioneria del Comune per i controlli” ha spiegato Rino Fabiano l’assessore all’ambiente del municipio II. “Per me è una corsa contro il tempo e ce la metto tutta ma oggettivamente – ha aggiunto Fabiano - la buona volontà politica di decentrare cozza con una penuria di personale apicale in grado di fare gare in tempo breve”. Insomma, l’idea di riportare la cura dei marciapiedi nelle competenze di Ama, non è tanto peregrina. In alternativa, si potrebbe puntare a snellire le procedure oppure a dotare i municipi di quel “personale apicale” che continua a mancare.

La spiegazione del Campidoglio

L’ipotesi di riportare il servizio all'azienda municipalizzata ai rifiuti non ha fatto breccia in Campidoglio. “Siamo consapevoli delle difficoltà che stanno incontrando i municipi” ha riconosciuto l’assessora capitolina Sabrina Alfonsi che, dopo aver scartato l'ipotesi di un ritorno di Ama ha fatto il punto della situazione. “Purtroppo paghiamo le conseguenze di un accordo quadro triennale, partito nel 2022 e che quindi durerà fino al 2024, che ha diviso in sedici lotti la città e che sarebbe stato meglio gestire con una centrale unica”. Sedici lotti, quindi, uno per municipio più un altro di competenza comunale, relativo ai marciapiedi che insistono sulle strade di grande viabilità.

“Noi abbiamo già impegnato 260mila euro per le strade del sedicesimo lotto e siamo riusciti a coprire il 46% del totale. IL resto lo faremo con i fondi che saranno messi a disposizione dopo l’assestamento di bilancio, previsto nella prossima settimana”. Ed i municipi? “Anche ai municipi che hanno già esaurito le risorse – ha risposto Alfonsi – ne verranno assegnate altre dopo l’assestamento”. Saranno le “cartoline” che i romani fotograferanno in giro per la città a stabilire se, questa volta, saranno sufficienti per mantenere il decoro dei marciapiedi.