Ama si occuperà del diserbo dei marciapiedi di Roma: “Sarà più economico ed efficiente”

Il fallimento è rimasto per anni sotto gli occhi dei romani. Le piante infestanti cresciute a dismisura sui marciapiedi hanno dimostrato che la ricetta scelta dall’amministrazione, per procedere alle necessarie azioni di diserbo, era stata fallimentare.

Il fallimentare diserbo gestito dai municipi

Preso atto dell’errore, il Campidoglio nel 2023 ha dichiarato di voler correre ai ripari. Lo scorso settembre, difronte alle tante proteste dei cittadini, il sindaco ha annunciato che “sul diserbo si cambia sistema” con l’obiettivo di “superare gradualmente quello che abbiamo ereditato” e che si è tradotto in una molteplicità di gare, gestite direttamente dai municipi, “causando un servizio mediocre”. Per voltare pagina è stato intanto dato mandato al Dipartimento ambiente di stipulare una convenzione “extra Tari” con Ama. Al tempo stesso la giunta, con un’apposita memoria, aveva messo nero su bianco la volontà di riportare i 16 lotti istituiti dalla passata amministrazione (ognuno dei quali gestito con una gara propria) ad uno soltanto.

Per dare seguito alle intenzioni già annunciate, la giunta ha predisposto una proposta di delibera con cui fissare le linee guida per affidare ad Ama, “in house”, la gestione del servizio di diserbo stradale. Una delibera che è stata illustrata dal capostaff dell’assessorato ai rifiuti, Valerio Barletta, ai consiglieri riuniti in una seduta congiunta delle commissioni ambiente e bilancio. “Roma non è l’unica città a dover combattere l’invasione delle piante infestanti in un clima che, con l’alternarsi di sole e piogge, ha fatto crescere le erbacce più a lungo”. A differenza delle altre città però “Roma deve gestire una rete di 5175 chilometri di strade” è stato ricordato in commissione. E lo ha dovuto fare con una formula che, avendo puntato sui municipi, non ha sortito gli effetti sperati.

Perché i marciapiedi si sono trasformati in savane

“Fino al 31 dicembre 2020 la gestione del servizio era affidata ad Ama. Ma già dal mese di novembre l’amministrazione Raggi aveva stabilito, con un apposito atto, di darlo ai municipi” ha ricordato Barletta. Ognuno si è trovato a dover preparare la propria gara e poi ad aggiudicarla, dovendo tenere a banda una gran quantità di offerte che puntavano, per vincere, soprattutto sui ribassi d’asta. I risultati sono stati deludenti per i ritardi con cui sono state avviate le gare, preparate da uffici perennemente a corto di personale; ma sono stati negativi i risultati anche sul piano delle performance offerte, visto che spesso i marciapiedi sono rimasti invasi da ricacci d’alberi e piante infestanti.

Perché sarà conveniente il ritorno di Ama

Cosa cambierà e quando avverrà l’attesa trasformazione? Intanto, come accennato, l’amministrazione ha deciso di puntare tutto su Ama. “L’azienda si è impegnata a mantenere il costo del servizio applicando il ribasso più alto dell’ultima gara pubblica sul diserbo, vale a dire il 45% rispetto al tabellare regionale” e questo, ha ricordato Barletta, garantisce già una certa economicità del servizio. Poi c’è da considerare l’efficienza che può mettere in campo un’azienda che, oltre allo sfalcio, è in condizioni di rimuovere e smaltire le erbacce tagliate, lasciando pulito il marciapiede. Terza condizione che ha fatto propendere per il ritorno ad Ama è stata la promessa di “gestire le attività di diserbo con contabilità separata e personale preso al di fuori di quello impiegato per garantire il rispetto del lavoro contratto principale” che, evidentemente, è legato più alla gestione dei rifiuti.

Il ritorno ad Ama nel diserbo dei marciapiedi “ci consentirà di fare un ulteriore passo avanti nella direzione di garantire un maggior decoro a questa città” ha commentato il presidente della commissione ambiente Giammarco Palmieri - Il tema del diserbo è importante e non sfugge a nessuno di noi la potenzialità che, in termini di economia di scala, può produrre l’affidamento ad Ama”. Il parere della commissione ambiente, come quello della commissione bilancio, è quindi positivo. La delibera può proseguire nel proprio iter che la vedrà confrontarsi con le valutazioni dei municipi che, se andrà in porto, avranno un onere amministrativo in meno. E dovrebbe essere una buona notizia visto le proteste che, gli stessi governi locali, avevano espresso per aver dovuto gestire un servizio con limitate risorse economiche e di personale.

Cosa succederà nei prossimi mesi

Ed in attesa che il provvedimento venga approvato anche dall’assemblea capitolina? “Nelle more – ha fatto sapere Barletta – il dipartimento ambiente ha stipulato una convenzione con Ama per continuare a garantire il servizio sulla base dell’extra Tari”. Saranno le prove generali perché, a questo punto, le ditte individuate dai municipi hanno già terminato il loro mandato ottenuto vincendo i relativi bandi.