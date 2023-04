Blitz alla Barcaccia, arriva la legge contro gli “eco vandali”: multe fino a 60mila euro

“L'ennesimo, gravissimo, episodio di questa mattina che ha colpito uno dei monumenti simbolo di Roma, la Fontana della Barcaccia di Piazza di Spagna, è la goccia che fa traboccare il vaso”. Con queste parole il ministero della cultura Gennaro Sangiuliano, lo scorso primo aprile, aveva stigmatizzato il blitz di “Ultima generazione” di cui era stato protagonista il celebre monumento.

La condanna del blitz alla Barcaccia

All’intervento degli “eco attivisti”, che per protestare contro le risorse governative destinate all’energia fossile, avevano svuotato nella fontana un contenitore pieno di liquido nero, erano state seguite dalla netta presa di distanze da parte di esponenti politici. Dal sindaco Gualtieri al ministro degli esteri Tajani, in tanti avevano bocciato l’iniziativa, definita “vandalica” perché “imbrattare uno dei monumenti più belli del mondo non ha nulla a che vedere con la difesa dell'ambiente”. Alla condanna del gesto, non il primo messo in atto da “Ultima generazione”, era seguita la promessa di misure esemplari.

La promessa delle sanzioni

“Chi danneggia i nostri beni culturali non può passarla liscia e va punito severamente – aveva commentato a caldo il ministro Sangiuliano, dopo il blitz alla Barcaccia - Anche per questo stiamo studiando una norma che faccia pagare ai responsabili di questi danni gli interventi necessari per il ripristino dei luoghi, spesso costosi perché richiedono specialisti e attrezzature adeguate”. Di oggi, 11 aprile, la notizia che il Consiglio dei ministri ha preso i provvedimenti promessi dal suo ministro alla cultura. Il Cdm ha infatti approvato il disegno di legge, proposto dal titolare del Mic, dal “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”.

Il blitz di Palazzo Madama ed il costo delle pulizie

“Gli attacchi ai monumenti e ai siti artistici producono danni economici alla collettività. Per ripulire occorrono l'intervento di personale altamente specializzato e l'utilizzo di macchinari molto costosi. Chi compie questi atti deve assumersi la responsabilità anche patrimoniale. Secondo i dati che mi sono stati forniti dalla Soprintendenza Speciale di Roma, il ripristino della facciata del Senato è costato 40.000 euro”. Il riferimento è al gesto messo in atto alle 8 di mattina dello scorso 2 gennaio.In quell’occasione gli attivisti, con della vernice, aveva imbrattato i muri ed una porta di Palazzo Madama.

Le multe previste

“Chi danneggia deve pagare in prima persona” ha commentato oggi Sangiuliano che ha fornito anche indicazioni sulle cifre. “A seconda della gravità della fattispecie, si va da un minimo di 10.000 ad un massimo di 60.000 euro. Tali somme - ha sottolineato il ministro della cultura - si aggiungono a quelle cui verranno eventualmente condannati a pagare i trasgressori in sede penale o civile. Si tratta, infatti, di sanzioni amministrative immediatamente irrogabili dal prefetto del luogo dove il fatto è commesso, sulla base delle denunce dei pubblici ufficiali”.