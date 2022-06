Un piano di rilancio post covid per le discoteche di Roma: l'appello al sindaco

Con due anni di chiusura totale, o quasi, alle spalle, il comparto ha visto l'azzeramento del suo fatturato biennale. Discoteche e sale da ballo sono tra le principali vittime della pandemia da covid-19. Un centinaio i locali a Roma prima dell'emergenza sanitaria, 5mila gli addetti impiegati, senza contare l'indotto, da stimarsi in altrettante unità e con un fatturato annuo di oltre 100 milioni di euro. Chi è sopravvissuto ce l'ha fatta attingendo dal proprio portafoglio. E i pochi mesi di apertura nelle estati del 2020 e 2021 non sono stati sufficienti a cambiare la situazione. Come risollevarsi in questa prima estate senza restrizioni?

Le richieste del comparto

Il comparto stila una lista con alcune richieste dirette al sindaco Gualtieri e alla sua giunta. Un documento firmato da Asso Intrattenimento, Silb (associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e di spettacolo), Cfc (club festival Commission). In elenco l'istituzione della figura del cosiddetto "sindaco della notte", su modello di quanto avviene in altre città europee, vedi Parigi, Amsterdam, Berlino, che faccia da raccordo tra l'amministrazione e il settore dell'intrattenimento, anche musicale, e dello spettacolo. Un maggior servizio di trasporto pubblico verso i principali eventi, di vigilanza a garanzia della sicurezza dell'utenza, e ancora un'operazione di promozione istituzionale del settore.

"Subito un piano regolatore della notte"

Aiuterebbe poi, si legge nel documento, l'individuazione di un "piano regolatore" della notte, tramite il quale prevedere nuovi insediamenti di locali, spostamento di quelli esistenti a fronte di particolari premialità, "per rendere maggiormente compatibile la presenza delle attività culturali e musicali e i

residenti". I titolari delle attività chiedono anche la possibilità di somministrare alimenti e bevande nei locali di pubblico spettacolo, come concesso nel comune di Milano. E l'applicazione della liberalizzazione degli orari di chiusura dei locali da ballo sancita nel 2011 dal provvedimento "Salva Imprese".