Discobolo, Sangiuliano incontra l'ambasciatore tedesco: "È nostro ci va restituita anche la base"

Il Discobolo Lancellotti può restare a Palazzo Massimo. Perché, com’è tornato a ribadire il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano “è patrimonio della Nazione e proprietà dello Stato Italiano”.

La travagliata vicenda del discobolo

La copia marmorea più riuscita ed apprezzata del discobolo di Mirone è tornata, negli ultimi giorni, ad essere particolarmente ambita. Scoperta all’Esquilino nel 1781, era stata venduta alla Germania nazista nel 1938. L’opera, apprezzata da Hitler perché incarnava l’ideale ariano, durante la guerra è stata ospitata al Glyptothek di Monaco, ma nel 1948 è tornata definitivamente in Italia. Nel paese teutonico è rimasto invece il piedistallo settecentesco ed è stato proprio a partire dalla richiesta di restituzione di quest’ultimo che è partito “l’equivoco” sul futuro del discobolo. Perché la Germania, è stato chiarito dall’ambasciatore tedesco, non vuole sia riportato a Monaco.

Il chiarimento con l'ambasciatore tedesco

“Ho avuto un incontro costruttivo e cordiale su tante questioni con l’Ambasciatore tedesco a Roma, Hans-Dieter Lucas e ho preso nota delle sue spiegazioni in merito alla lettera del direttore dello Staatliche Antikensammlungen di Monaco di Baviera, che considero inaccettabile nei suoi contenuti” ha dichiarato il ministro Sangiuliano. “Mi è stato riferito che il Governo di Berlino non chiede alcuna restituzione e non rivendica il discobolo e che si è trattata di un’iniziativa del direttore del museo bavarese. Credo che questo direttore ci debba delle scuse” ha aggiunto il titolare del Mic.

Roma rivuole anche la base settecentesca

La statua che i residenti dell’Esquilino, lo scorso febbraio,avevano chiesto di non far trasferire neppure di pochi chilometri, resta quindi nella sua attuale sede, al museo nazionale romano. Non solo. Il ministro Sangiuliano, “nel quadro della cooperazione culturale con la Germania che intendo rafforzare fortemente” ha auspicato che si possa trovare “un accordo per il rientro in Italia anche della base marmorea settecentesca che appartiene all’opera di proprietà dello Stato italiano, rimasta finora a Monaco di Baviera”.