Come (e dove) verrà scelta la discarica per i rifiuti di Roma prevista da Gualtieri?

Una discarica a Roma ci sarà, forse anche due. Stavolta il Campidoglio fa sul serio e l'assessora Sabrina Alfonsi lo ha detto e ridetto. Un invaso che accolga i rifiuti urbani in uscita dagli impianti di trattamento meccanico biologico servirà a risparmiare i notevoli costi di trasferimento del tal quale fuori dalla Capitale, e a chiudere il ciclo rifiuti sul territorio come impone il piano regionale. La questione che agita da tempo la politica capitolina però è il dove. Dove collocare una discarica in città, affrontando e superando le proteste dei territori, e come scegliere. Ricordiamo bene il braccio di ferro tra l'ex sindaca Virginia Raggi e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti sulle competenze legate all'individuazione del sito. Oggi i due enti hanno la stessa bandiera politica e di quel conflitto non si parla più. Sarà il Comune di Roma a indicare il luogo più adatto, ma come? La procedura è piuttosto chiara e fissata dalla normativa. Nella pratica per l'assessora Alfonsi l'affare è più complesso. Vediamo meglio.

Come si sceglie un sito

L'ente Città Metropolitana, ex provincia di Roma, dovrebbe buttare giù la mappa delle cosiddette "aree bianche", ovvero delle zone che non sono sottoposte a nessun tipo di vincolo ostativo. Nient'altro che una cartina fatta dagli uffici tecnici tramite una puntuale ricognizione territoriale e fissata con una determina dirigenziale. Non è una mappa che dice "qui si può fare una discarica", è una mappa dei vincoli. Questo è importante da precisare perché, stando a quanto stabilito dal testo unico ambientale (decreto legislativo 152/2006, aggiornato con modifiche dal dl 22/2021), mappa alla mano, le località idonee vengono poi indicate nel Ptpg (Piano territoriale provinciale generale) che deve essere votato dal consiglio della Città metropolitana. Solo a questo punto il Comune, sulla base di quanto legiferato dall'ex provincia, sceglie il sito finale. Che viene poi sottoposto alla Regione Lazio per la procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale) e di Aia (Autorizzazione integrata ambientale) da rilasciare all'interno di una Conferenza dei servizi. Questo l'iter amministrativo.

Raggi e l'iter d'emergenza

Tornando alla discarica per Roma, con Raggi sindaco metropolitano il suddetto iter non è stato rispettato. Il procedimento di ricognizione delle aree è stato fatto ben quattro volte in cinque anni, ma lì ci si è fermati. L'ultima mappa delle "aree bianche" redatta dagli uffici risale a gennaio del 2019. A partire da questa cartina l'ex prima cittadina, il 31 dicembre dello stesso anno, arrivò a scegliere Monte Carnevale come sito definitivo (poi saltato a seguito di un'inchiesta che ha coinvolto i proprietari della cava e una dirigente regionale). Nel mezzo però, a dare valore giuridico alla mappa delle "aree bianche" sono intervenuti dirigenti regionali - all'interno di un tavolo tecnico con ministero dell'Ambiente, Regione, Comune - che hanno stilato la lista dei siti realmente a disposizione, basandosi sulla suddetta mappa e sostituendo nei fatti la Città metropolitana.

Questo avvenne con una procedura straordinaria per velocizzare il tutto, resa possibile da un'ordinanza regionale che lo ricordiamo cadeva nel bel mezzo di una delle emergenze rifiuti di Roma, in parallelo alla chiusura della discarica di Colleferro. Contestualmente ricordiamo anche il continuo braccio di ferro con l'allora sindaca Virginia Raggi, che una discarica a Roma non voleva indicarla. Si trattò comunque di una procedura emergenziale. L'iter di legge, lo ripetiamo, prevederebbe una ratifica di tipo politico a quella stessa mappa delle "aree bianche" (il Ptpg, appunto).

Gli ostacoli per Alfonsi

Detto ciò, Alfonsi avvierà una nuova ricognizione territoriale, con ogni probabilità sulla base della mappa del 2019, ultima disponibile. Che, aperta e chiusa parentesi, indica 15 siti dentro Roma, tra cui discariche già esistenti e autorizzate per rifiuti non urbani (vedi il caso di Magliano Romano) come quelle in via Canestrini, via Ardeatina, via della Solfatara, tutte e tre in IX municipio e via della Pisana in XI. La mappa andrebbe aggiornata rispetto al piano rifiuti regionale votato nel 2020, ma il punto non è tanto questo. Quel che manca all'assessora è un Piano territoriale provinciale (l'ultimo risale al 2010 quando Zingaretti era presidente della provincia), o comunque un'indicazione delle aree da parte del consiglio metropolitano. Una procedura dai tempi certamente lunghi e incerti. O, in alternativa, un'ordinanza regionale che deroghi alla procedura come avvenuto per Raggi.

Il primo ostacolo nell'indicazione della discarica quindi è di tipo normativo. Poi ci sono le proteste sui territori, da non sottovalutare. Ogni qual volta la mappa del 2019 riemerge sui giornali con il suo ventaglio di ipotesi per la futura discarica, ecco montare la mobilitazione di associazioni, comitati, opposizioni, specie considerando che le aree individuate senza vincoli, o con discariche già attive, cascano quasi tutte nel quadrante di Roma sud-ovest, dove già ha operato Malagrotta. Insomma, Gualtieri sul fronte rifiuti vuole mettere il turbo, ma l'iter per la scelta della discarica è tutto fuorché scontato. Ci sono da sedare i territori, ma c'è anche da rispettare la procedura di legge, o scegliere di bypassarla con strumenti emergenziali. Una scelta quest'ultima difficile da far digerire ai cittadini.