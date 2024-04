Discarica di Malagrotta, il Tar rigetta il ricorso. Riparte l'iter per la bonifica

L'iter per la bonifica di Malagrotta va avanti. Il Tar ha respinto il ricorso di due imprese escluse dal bando per il progetto di bonifica della cava. A dicembre le ditte avevano impugnato la decisione della commissione di gara di tenerle fuori dalla procedura a evidenza pubblica, perché non in possesso del requisito morale di iscrizione alla cosiddetta "white list" della prefettura, la lista dei non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa. Un'azione legale che ha bloccato temporaneamente l'iter in corso per risanare la mega discarica. E che ora, a nove mesi dalla pubblicazione del bando di gara, può finalmente ripartire.

Il finanziamento per l'operazione, che è differenziato dal 2022 al 2027, ha consentito di avviare due distinte procedure di gara. I lavori per la realizzazione della nuova cinturazione, il cosiddetto sistema a polder, di contenimento e isolamento della discarica, per una stima di circa 89 milioni di euro. E quelli per la realizzazione della copertura impermeabile e dell'impiantistica utili all'esecuzione della chiusura della discarica esistente, per il capping, il recupero del percolato (i liquami inquinanti che vanno poi bonificati) e la captazione del biogas, per un importo complessivo di circa 123 milioni e 500 mila euro.

La discarica più grande d'Europa

La discarica di Malagrotta, lo ricordiamo, attende interventi di bonifica da oltre dieci anni. Cava più grande d'Europa, è stata chiusa nel 2013 dall'allora sindaco Ignazio Marino, ma già nel 2004 raggiunse per la prima volta la saturazione. La Regione ampliò comunque il terreno per accogliere altra immondizia. Avrebbe dovuto chiudere il 31 dicembre 2007 in forza della normativa europea che vieta di conferire in discarica rifiuti allo stato grezzo, ma il Governo autorizzò l'apertura fino a dicembre del 2008.

Dopo altri cinque anni di proroghe, nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte di giustizia europea dalla Commissione europea per l'ambiente, perché parte dei rifiuti scaricati nella discarica non avrebbe subito il trattamento meccanico-biologico (tmb), richiesto dai regolamenti europei per ridurre la consistenza volumetrica dei rifiuti, e facilitare un loro eventuale recupero.