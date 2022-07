La discarica di Albano e il tmb di Guidonia salveranno Roma dalla sua ultima crisi dei rifiuti

Già a partire da domani riaprirà la discarica di Albano. Così è stato stabilito ieri durante un vertice in prefettura incentrato sulla risoluzione il più rapida possibile della crisi rifiuti che ancora inchioda Roma. Ormai a quasi un mese dall'incendio al tmb di Malagrotta, ancora la situazione in città non è tornata alla normalità.

Gli sbocchi trovati fino a oggi (nel tmb di Rida Ambiente ad Aprilia e nel termovalorizzatore di Torino) non sono sufficienti. L'impianto di Rocca Cencia fa fatica a lavorare i normali quantitativi di tal quale provenienti da Roma e puntualmente si riempie rallentando il ciclo di raccolta.

Da qui la decisione di accelerare con la riapertura della cava di Albano da 150mila metri cubi di scarti, dissequestrata lo scorso maggio, che già Gualtieri aveva utilizzato con un'ordinanza poi stoppata per l'indagine in corso. E in parallelo di aprire anche il tmb di Guidonia. Entrambi gli impianti serviranno a poter aumentare i quantitativi di indifferenziato lavorati ad Aprilia e nell'impianto di Malagrotta tornato operativo. Per la loro gestione la prefettura verranno nominati due commissari, data la presenza di una vecchia interdittiva antimafia, ai danni della Pontina Ambiente, società del gruppo Cerroni. Da risolvere anche la questione della strada che porta al tmb di Guidonia, inadeguata a sopportare il carico di mezzi pesanti.

Un'accelerata necessaria non solo a restituire decoro alla città ma anche a rispondere alla sequela di roghi che hanno messo in ginocchio Roma e che, secondo il Campidoglio, potrebbero essere legati a interessi specifici sulla filiera dei rifiuti.

"In questo incendio è chiaro non c'è autocombustione, anche perché le temperature non erano così alte. Sicuramente c'è la mano dell'uomo. Poi dobbiamo vedere se si tratta di un incendio doloso o colposo. Lo diranno le autorità - ha commentato l'assessora Sabrina Alfonsi - se il movente è di stampo mafioso non possiamo dirlo. Il tema è che in quasi tutti gli incendi c'è di mezzo la filiera dei rifiuti".