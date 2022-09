Discarica di Albano, per il Tar resta in funzione: “Danni a salute ed ambiente non provati”

La discarica di Roncigliano, nel comune di Albano Laziale, può restare in funzione. Il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi che erano stati presentati dai comuni di Albano Laziale ed Ardea che avevano chiesto di sospendere gli effetti dell’ordinanza firmata da Gualtieri lo scorso luglio.

La discarica rimessa in funzione nel 2021

Il primo cittadino della capitale, all’indomani dell’incendio che ha messo fuori uso il TMB di Malagrotta, aveva infatti deciso di prorogare l’apertura che, un anno prima, aveva disposto l’allora sindaca Raggi. Con l’ordinanza di Gualtieri il sito di Roncigliano, che era stato dissequestrato lo scorso maggio, resta in funzione fino al 15 novembre. Opzione che viene legittimata dalla decisione del Tar.

Cos'ha deciso il Tar

Secondo i giudici amministrativi, “continua ad essere indimostrato che il conferimento in discarica disposto dagli atti impugnati sia causa di un eventuale aggravamento del danno ambientale, o di pregiudizio per la salute delle persone”. Inoltre, il Tribunale amministrativo del Lazio ha evidenziato "come già rilevato sia dalla Sezione, sia dal Consiglio di Stato” che “la comparazione degli interessi, alla luce di ciò e in ragione della grave e persistente crisi legata alla gestione dei rifiuti, determina l'insussistenza del periculum in mora”. La discarica resta quindi a disposizione dei rifiuti della Capitale.

I sindaci contro la discarica

Oltre all’azione legale, i sindaci della provincia di Roma, e segnatamente quelli di Albano, Marino, Nemi, Genzano, Lanuvio, Castel Gandolfo ed Ariccia. avevano anche provato a coalizzarsi per esprimere la propria contrarietà, alla realizzazione del termovalorizzatore a Santa Palomba, ma anche “per ottenere l'interruzione immediata dei conferimenti dei rifiuti nel settimo invaso della discarica di Roncigliano” aveva annunciato, il 31 agosto, il sindaco di Ardea Maurizio Cremonini.

La sentenza del Tar è destinata a far discutere. Tra le prime reazioni si segnala quella del consigliere capitolino, Nando Bonessio e del co-portavoce romano di Europa Verde Roma, Guglielmo Calcerano. “La decisione ci lascia perplessi e a questo punto vorremmo che gli stessi magistrati ci spiegassero per quale motivo alle famiglie del villaggio ardeatino posto a valle della discarica il Comune ha fornito serbatoi di acqua potabile essendo, quella che esce dai rubinetti, non adatta al consumo umano. L’attuale sistema di gestione dei rifiuti non è più ulteriormente sostenibile” hanno aggiunto i due ecologisti che, con l'occassione, hanno voluto ribadire la loro “netta contrarietà” anche alla “costruzione di un inceneritore”.