Disabilità, Argentin (PD) e le liste d'attesa: "Incontro Gualtieri, incatenamento rimandato"

Ileana Argentini ha rimandato il suo incatenamento al Campidoglio. La consigliera del Partito Democratico del municipio XIV e presidente della commissione speciale per il decentramento amministrativo si sta battendo per ottenere i fondi richiesti per l’assistenza alla persone con disabilità del territorio.

Intervenuta a RomaToday, Argentin aveva annunciato l’incatenamento, un segnale per agire a sostegno delle 263 persone che necessitano di aiuto ma che non possono riceverlo, causa un problema di forma amministrativo: “In assestamento di bilancio avevamo richiesto questi fondi e ci erano stati assegnati. Ma essendo in assestamento e non in bilancio, il direttore del quattordicesimo Municipio ci ha detto che non avrebbe potuto impegnarli sui disabili e li ha rimandati in Campidoglio”. Venendo al nocciolo della questione, ci sono i fondi per chi già riceve il servizio, mancano per chi è in lista d’attesa.

La denuncia dell’Argentin non è passato inosservato in Comune. Infatti come spiega la consigliera la segreteria del sindaco l’ha convocata martedì (il 23 gennaio, ndr) per discutere sulla situazione legata alle persone in lista d'attesa. "Rimandato l'incatenamento" scrive sui social Ileana Argentin.