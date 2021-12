Disabilità, iniziativa della Lega in tutti i Municipi: "Più attenzione per i più deboli"

Una mozione presentata in tutti i Municipi della Capitale per accendere un focus sulla promozione dei diritti e del benessere dei disabili e rendere accessibile a tutti la città. E' l'iniziativa portata avanti dalla Lega nella giornata di oggi, dedicata appunto alla disabilità.

Sit-in nei 15 Municipi

Davanti alle sedi dei 15 enti di prossimità il partito di Matteo Salvini a partire da questa mattina ha organizzato sit-in con i suoi militanti, insieme al coordinatore regionale Claudio Durigon a quello capitolino Alfredo Becchetti e al dirigente regionale Maurizio Politi. "Non c'è solo la disabilità al centro delle nostre richieste - si legge nella nota - ma il prendersi carico anche di una molteplicità di persone che in varie fasi della propria vita possono trovarsi a 'ridotta mobilità', come anziani o bambini. Le mozioni di indirizzo verranno discusse in ogni municipio e al consiglio comunale".

Abbattimento barriere architettoniche e sportelli per non udenti

Tra le proposte che verranno avanzate a tutti i livelli dell'amministrazione pubblica romana ci sono l'utilizzo dei princìpi dell'universal design per la realizzazione di edifici veramente accessibili a tutti, uno sportello per l'accoglienza dei non udenti, l'aggiornamento dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, pratiche di accessibilità universale e la gestione dell'assistenza domiciliare.

La polemica della Lega in II Municipio

In Municipio II il capogruppo leghista Francesco De Salazar ha attaccato la presidente Francesca Del Bello: "Sconcertante la mancanza d'attenzione dimostrata ai problemi dei più deboli - si legge nella nota - . Ho presentato una mozione urgente, sottoscritta dai colleghi di centrodestra, con cui si impegna la giunta municipale a promuovere una campagna di ascolto cittadina, allo scopo di raccogliere segnalazioni delle criticità presenti sul territorio, a partire dalle barriere architettoniche e a conformare ogni servizio, comunicazione, struttura, procedimento e azione amministrativa alle migliori pratiche dell'accessibilità universale. Il Pd però ha deciso di rimandare la discussione della mia mozione al 7 dicembre, atto inutile perché si salta del tutto la ricorrenza della giornata internazionale della disabilità".