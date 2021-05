Metro Roma, stazioni off limits per i disabili: manca il personale Atac e resta bloccato a Battistini

Un disabile è rimasto bloccato in una delle stazioni della metro di Roma. Questa volta, solo l'ultima in ordine di tempo, è successo a Battistini, il capolinea della linea A della metropolitana, intorno alle 13 di venerdì. Secondo quanto si apprende, l'ascensore della stazione era in funzione, ma spento per mancanza di addetti Atac in quel momento e solo la vigilanza che, però, non è autorizzata ad azionare gli impianti.

Una conferma che arriva anche da Atac, tenuta a spegnere gli impianti se non presidiati dal proprio personale. A commentare la situazione, Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Dipartimento Lega Politiche sociali e Disabilità: "Scene di ordinaria follia quelle che si ripetono con una frequenza sempre più drammatica nelle metro di Roma ai danni dei disabili. A causa dell'assenza degli addetti e con l'ascensore fuori uso, le persone con disabilità non hanno potuto prendere la metro A nella fermata Battistini. Un altro prigioniero delle inefficienze del trasporto pubblico romano che come sono proposti oggi non sono democratici perché i disabili ne sono estromessi con forza".

Purtroppo non si tratta del primo passeggero con difficoltà motorie bloccato nelle metropolitane. A febbraio Dario Dongo rimase intrappalato a Termini a causa di un guasto. A settembre 2019 Luca Bruzzese era rimasto bloccato sulla metro C, la più nuova. E pochi giorni prima era successo lo stesso a Matteo Chittato, studente di Roma Tre che non aveva potuto nemmeno dare l'esame di spagnolo.