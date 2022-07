Disabili, c’è l’avviso pubblico per aderire alla Consulta cittadina permanente

A Roma è tempo di diritti per le persone con disabilità. A deciderlo è la commissione politiche sociali del Campidoglio che dopo l’approvazione del regolamento, lo scorso mese di febbraio, ha annunciato la pubblicazione dell’avviso per aderire alla Consulta cittadina permanente. “Dopo un lungo stop, riusciremo a rendere operativa la consulta in meno di un anno – ha commentato Nella Converti, presidente della commissione – Stiamo lavorando, inoltre, alla delibera per l’istituzione dell’Osservatorio, altro strumento importante”. Le domande potranno essere presentate entro il 4 ottobre.

La Consulta cittadina permanente ha lo scopo di monitorare le attività e i programmi del Campidoglio che riguardano le problematiche collegate al mondo della disabilità in città. Attraverso incontri periodici tra le realtà associative (con la chiusura del bando si svolgeranno le elezioni degli organismi di riferimento) e l’amministrazione comunale, sarà possibile formulare ipotesi, proposte e raccomandazioni. Con la Consulta, quindi, i disabili e le loro famiglie diventano interlocutori attivi.

“Si aprirà una nuova fase di un organismo centrale per la nostra città. Lo scorso 3 febbraio abbiamo approvato in Assemblea Capitolina la delibera sul nuovo regolamento della Consulta, un tema che ha visto lavorare di comune accordo la maggioranza e una buona parte dell’opposizione per superare con la massima priorità lo stop e le conseguenze causate anche dalla mancata attuazione del precedente regolamento” ha aggiunto Converti. Inoltre: “Esultiamo perché tocchiamo con mano i frutti del nostro impegno e della volontà di istituire una consulta più efficace e più rappresentativa che possa svolgere un’azione di controllo e monitoraggio nei confronti dell’amministrazione affinché i diritti delle persone con disabilità non solo siano rispettati ma conosciuti, promossi e tradotti in atti concreti”.

.