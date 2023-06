Diritti degli animali: 7 mesi dopo il bando il sindaco non ha ancora scelto “il garante”

Ad agosto del 2022 l’assemblea capitolina, all’unanimità, aveva chiesto d’introdurre in Campidoglio una figura “ad hoc” in grado di fare da “garante” per i diritti degli animali. Quella richiesta, ad oggi, è rimasta disattesa.

La figura richiesta dall'Aula Giulio Cesare

La delibera prevedeva la modifica del datato Regolamento sulla tutela degli animali, risalente al 2005, con l’introduzione d’un esperto. Non un semplice delegato del sindaco, figura di cui in passato l’amministrazione si è pure dotata. Ma un vero e proprio “garante”, che doveva essere selezionato sempre dal primo cittadino, ma sulla base di candidature pubbliche.

La selezione ferma

Il processo per attivare la selezione è stato correttamente avviato, attraverso la pubblicazione di una “manifestazione d’interesse”. Il problema, che associazioni animaliste come Oipa segnalano, è che non si è fatto il passo susseguente. In altre parole continua a non esserci nessuno, in Comune, ad aver assunto quel ruolo. Importante ed atteso non solo per il benessere dei cani e dei gatti, ma anche di altri animali. Ad esempio i cavalli. “Il garante sarà fondamentale e potrà darci un forte ausilio e un decisivo supporto per il nuovo regolamento sulle botticelle che, da settembre in poi, ci appresteremo a presentare all’attenzione dell’Aula” aveva commentato, la scorsa estate, Rocco Ferraro, consigliere comunale della lista Gualtieri. Sono passate 4 stagioni, è tornata l’estate, e Roma Capitale continua a non avere il garante.

Il bando scaduto

“Dopo quasi sette mesi dalla scadenza dell'avviso pubblico per la manifestazione d'interesse alla nomina del Garante per il benessere e la tutela degli animali, il Campidoglio ancora non ha scelto il nome” ha ricordato l'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa), che ha con l’occasione invitato il sindaco “a fare quanto prima la sua scelta, che si spera si orienti verso una figura davvero competente e autonoma lontana da interessi di partito”.

Il pressing degli animalisti

“Auspichiamo che la nomina arrivi presto - ha commentato la delegata dell'Oipa di Roma, Francesca Lavarini - nella Capitale c'è tanto bisogno di un rappresentante degli animali, per la loro tutela e per la gestione del randagismo. Troppo spesso - ha aggiunto - alle associazioni è 'delegato' il compito d'intervenire per la protezione degli animali più indifesi, laddove gli uffici competenti non intervengono per mancanza di organizzazione o di fondi”. Anche per questo serve che, la figura richiesta dal Campidoglio, sia individuata. Dieci mesi dopo l’approvazione della delibera, i tempi per farlo dovrebbero ormai essere maturi.