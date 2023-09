Roma ha meno dipendenti pubblici di Milano. Catarci: "Urge intervento per la Capitale"

Roma Capitale ha 86 dipendenti pubblici per 10mila abitanti, contro i 97 della media nazionale e i 110 di Milano. I dati sull'occupazione nel pubblico impiego arrivano dalla Banca d'Italia. E a commentarli è l'assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti.

"Sono numeri che confermano la necessità di un intervento straordinario per la Capitale" spiega l'assesore. "La giunta Gualtieri con gli ultimi due piani assunzionali ha previsto l'inserimento di 2.700 nuovi dipendenti, con il nuovo Contratto decentrato ha gettato le basi per migliorare le condizioni di lavoro e i servizi per la comunità cittadina, con le progressioni verticali ha riattivato i meccanismi interni di valorizzazione delle professionalità, utilizzando ogni risorsa ordinaria disponibile nel bilancio capitolino" .

Nonostante ciò la Banca d'Italia, prosegue ancora, "ci ricorda come Roma continui a pagare le conseguenze dei blocchi del turn over dello scorso decennio, l'inerzia delle precedenti amministrazioni e le norme inique sulle assunzioni che penalizzano la Capitale rispetto alle altre città". Per questo il Campidoglio ha scritto al ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo sulla necessità di interventi straordinari per Roma.

"Abbiamo registrato la disponibilità dello stesso a un confronto di merito che presto avverrà, nella consapevolezza di quanto sia urgente mettere la Capitale nelle condizioni di affrontare al meglio, oltre agli interventi quotidiani, gli eventi straordinari del Giubileo e del PNRR. Non c'è più tempo da perdere, dalla realtà e immagine della Capitale dipendono quelle dell'intero Paese".