Il Campidoglio vuole dare la quattordicesima ai dipendenti capitolini 

Più di duemila progressioni verticali, incremento delle indennità e aumento degli incentivi legati alla produttività con il riconoscimento di “un premio importante in un’unica soluzione”. Così il Campidoglio vuole arginare la fuga dei dipendenti capitolini. Il tentativo è quello di mettere un freno alle centinaia di richieste per comandi e distacchi di coloro che, assunti da Roma Capitale, vogliono lavorare altrove spesso per guadagnare di più. Bisogna poi invogliare quanti hanno superato i concorsi a firmare il contratto e prendere servizio in uffici e dipartimenti dove il personale è in cronica carenza.

La "fuga" dal Comune di Roma

Già perché la fuga dal Comune di Roma ha ormai assunto contorni allarmanti. Emblematico il caso degli istruttori amministrativi in graduatoria dall'ultimo "concorsone": su 349 convocati per l'assunzione nel 2023 hanno firmato in 103 e ci sono state 27 richieste dì differimento. Due su tre hanno dunque detto no al posto fisso in comune.

La quattordicesima per i dipendenti capitolini

E l’amministrazione prova a correre ai ripari. L’idea è quella di dare ai dipendenti comunali una sorta di “quattordicesima”: un aumento di 1.000 euro lordi annui sulla mensilità di luglio. Appunto il "premio importante in unica soluzione". E’ quanto emerso nel corso dell’ultimo incontro tra Campidoglio e sindacati nell’ambito del confronto, durato 32 giorni, sulle progressioni di carriera. “Tematiche di assoluta rilevanza che possono segnare un complessivo miglioramento socio economico per il personale capitolino” - ha commentato a margine l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci.

Duemila progressioni di carriera

Intanto di certo c’è che per oltre duemila dipendenti, 2055 per la precisione, si apre la possibilità di un avanzamento professionale: 675 nell'area amministrativa tecnica, 690 nell'area della Polizia Locale e 700 in quella educativa e scolastica. Roma Capitale investirà in questo 4 milioni di euro. “Dopo 14 anni di immobilismo sul fronte delle carriere interne all’Amministrazione, Roma Capitale è il primo grande Ente locale di Italia, a distanza di soli due mesi dall’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, a dare attuazione ai processi di valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici. In un momento in cui l'attrattività all’impiego in Roma Capitale e negli altri Comuni è ai minimi termini, con tanti vincitori delle procedure concorsuali che rinunciano all’assunzione e parecchi dipendenti capitolini che ricercano altri impieghi a causa di stipendi più bassi rispetto alle altre PA e di importanti carichi di lavoro - ha sottolineato Catarci - decidiamo di invertire una lunga tendenza allo sfascio e di dare impulso alla possibilità di crescita professionale all’interno dell’Ente. La strada da fare per contrastare la ‘fuga’ da Roma Capitale, restituendo dignità e rispetto al personale, è però ancora lunga e necessita degli sforzi di tutti gli attori in campo”.

“Nei trenta giorni di confronto con l’amministrazione, abbiamo profuso il massimo impegno per garantire pari opportunità ed il rispetto della dignità, e della grande professionalità delle migliaia di dipendenti interessati” - ha commentato Mirko Anconitani della Uil Fpl Roma Capitale.

La critica della Cgil

Mentre su criteri e modalità di acquisizione delle progressioni verticali dei dipendenti capitolini il tavolo si è chiuso con un grande attrito tra Campidoglio e Cgil che ha definito la proposta dell’amministrazione “irricevibile”. “L'amministrazione ci ha presentato una proposta dove l'ampiezza delle valutazioni discrezionali altera l'elemento comparativo e la ratio dell'art. 13 del CCNL degli enti locali prevedendo che a decidere sia un non meglio specificato 'colloquio valutativo'. Lascia basiti il non aver voluto condividere un percorso che metteva al centro la trasparenza, la chiarezza e l'imparzialità, ritenendo noi questo un atto dovuto verso tutti i dipendenti capitolini. Se tale atteggiamento troverà riscontro anche nei conseguenti atti deliberativi dell'amministrazione - ha sottolineato l’organizzazione sindacale - la Cgil si riserverà di valutare la corretta applicazione del dettato normativo in violazione del quale ricorrerà nelle dedicate sedi legali, riservandosi, altresì, di mettere in campo tutte le iniziative che riterrà più opportune".