Stipendi più alti per i dipendenti comunali. Tutti gli aumenti previsti dal nuovo contratto integrativo

Un aumento medio di 2100 euro all’anno per tutti, insieme all’incremento di alcune indennità legate a presenza, responsabilità, rapporto con il pubblico, turni e orari disagiati. E’ stato firmato il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti di Roma Capitale. Un accordo che coinvolge dunque impiegati e funzionari amministrativi, tecnici, educatrici degli asili nido e maestre dell’infanzia, i vigili. Circa 23mila lavoratori. “Un importante passo avanti verso la valorizzazione dei dipendenti che pone una particolare attenzione a coloro che svolgono direttamente servizi essenziali per i cittadini” - sottolinea in una nota il segretario responsabile della Uil Fpl di Roma Capitale, Mirko Anconitani, a margine dell’attesa firma.

Tutti gli aumenti per i dipendenti comunali

In particolare salgono le indennità per amministrativi e tecnici che svolgono mansioni di front office, gli importi per gli agenti della Polizia Locale che lavorano fuori dagli uffici, nei turni notturni e nei giorni festivi. Per educatrici e insegnanti incremento del 150% dell’ indennità dovuta alle particolari condizioni di lavoro giornaliere e aumenti legati alla produttività e alla continuità educativa.

“Finalmente si ridà appeal al lavoro presso Roma Capitale, contrastando l’esodo dei dipendenti avvenuto negli ultimi anni a favore di altre pubbliche amministrazioni”. Il riferimento è a tutti coloro che, assunti dal comune capitolino, scelgono poi di lavorare altrove: in altri enti ed organismi, o semplicemente lontano dagli uffici preferendo staff e segreterie politiche. Dossier aveva raccontato i dipendenti del Comune di Roma “sulla carta” con i numeri, scrivendo anche di quanti vincitori di concorso hanno preferito non rispondere alla convocazione del Campidoglio. Una grande fuga da Roma Capitale.

Firmato il nuovo contratto integrativo di Roma Capitale

“Il contratto collettivo decentrato integrativo (ccdi), negoziato con l'obiettivo di compensare l'impennata dell'inflazione dell'ultimo anno, mira a ripristinare una maggiore dignità nei salari dei dipendenti e a offrire servizi di qualità superiore ai cittadini di Roma Capitale. Questo accordo - spiega Anconitani - premia in modo significativo i lavoratori che svolgono servizi diretti all'utenza, tra cui il personale del servizio di polizia stradale della polizia locale, insegnanti ed educatrici, nonché gli impiegati degli uffici di stato civile ed anagrafe". Oltre all'aumento in busta paga, con il nuovo contratto integrativo c’è anche l’impegno ad incentivare l'innovazione dei processi lavorativi e l'informatizzazione degli uffici. “Ciò consentirà una maggiore efficienza nella gestione amministrativa, consentendo all'amministrazione di risparmiare sui costi di gestione”. Il Campidoglio punta infatti a chiudere intere sedi il venerdì portando i giorni di smartworking da uno a due a settimana promuovendo così una maggiore conciliazione tra lavoro e vita privata e garantendo un’organizzazione del lavoro più flessibile.

“Come Uil Fpl di Roma Capitale siamo orgogliosi di aver contribuito positivamente a questo accordo che migliorerà le condizioni dei lavoratori e offrirà servizi di qualità ai cittadini di Roma Capitale. Continueremo a lavorare nel migliore interesse dei lavoratori e della comunità romana, promuovendo - conclude Anconitani - il progresso e l'equità nelle relazioni lavorative”.

Il commento dei sindacati

"Il contratto è il frutto di un lavoro congiunto e serrato, molto impegnativo, sia sugli istituti trasversali all'interezza del personale, sia sugli incrementi salariali per le tre famiglie professionali. Abbiamo lavorato senza perdere di vista l'intelaiatura organizzativa di Roma Capitale, calibrando in maniera oggettiva e mirata gli incrementi, a seconda del grado di impegno e difficoltà richiesti al singolo lavoratore" - hanno scritto in una nota Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e CSA. "Il trattamento economico dei lavoratori capitolini conosce in tal modo una crescita indubbia, inizialmente sul piano indennitario, quindi con significativi incrementi di produttività.Un importante contributo lo abbiamo dato anche sulla questione dei buoni pasto, ottenendo l'allineamento con la nuova disciplina contrattuale e nazionale. Questo contratto - hannp concluso i sindacati - è per tutti noi una importantissima tappa verso il conseguimento di un differente e ben più gratificante livello di dignità professionale dei dipendenti capitolini tutti".