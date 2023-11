Più responsabilità (e soldi) per 600 dipendenti comunali

Migliorare l’organizzazione del lavoro e valorizzare le competenze del personale conferendo maggiori responsabilità ai funzionari di Roma Capitale impegnati nelle attività amministrative e tecniche. È questo lo scopo del bando per gli incarichi di elevata qualificazione che il Comune ha pubblicato sul portale dei dipendenti.

Il bando per gli incarichi di elevata qualificazione

Si tratta di 624 posizioni - dal Gabinetto del Sindaco ai municipi, passando per Sovrintendenza ed Avvocatura - che prevedono riconoscimenti indennitari fino a 18mila euro annui per ciascun dipendente, importo massimo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali.

Agli incaricati di elevata qualificazione sono attribuite responsabilità di prodotto e di risultato finalizzate all'attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi annuali e pluriennali delle strutture. Affidato a loro anche il coordinamento e la crescita professionale delle risorse umane assegnate.

“Rispetto al passato aumentiamo il numero degli incarichi nel settore amministrativo e tecnico – portandolo da 557 agli attuali 624 – ed eleviamo gli importi indennitari con aumenti di 2mila euro per le posizioni in fascia A e di 2mila e 400 euro in fascia B. Il bando per le elevate qualificazioni è un tassello ulteriore verso il miglioramento dell’organizzazione del lavoro delle strutture di Roma Capitale e per la valorizzazione delle professionalità interne all'ente. Esso si aggiunge all’imminente avvio dei colloqui per la fase conclusiva delle progressioni di carriera che mancavano da ben 14 anni. Un ringraziamento sentito va ai dirigenti e al personale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per il costante impegno sulle tante progettualità che riguardano le politiche del personale” ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti.

Come presentare domanda

I dipendenti comunali interessati ad un incarico di elevata qualificazione potranno presentare l’istanza di partecipazione dalle ore 11:00 del giorno venerdì 3 novembre 2023 fino alle ore 11:00 del giorno venerdì 17 novembre 2023, esclusivamente tramite il Portale Dipendenti di Roma Capitale.