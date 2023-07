Buste paga più pesanti per 9mila dipendenti del Comune: bonus per chi ha a che fare con il pubblico

Buste paga più pesanti per i dipendenti capitolini. Se per tutti con il prossimo contratto collettivo integrativo arriveranno 1500 euro lordi annui legati alla produttività, 9mila amministrativi e tecnici troveranno sul cedolino un aumento su alcune voci retributive in particolare quelle riguardanti le funzioni di front office e quelle che prevedono il contatto con il pubblico. Mansioni giudicate più impegnative.

Gli aumenti previsti per i dipendenti capitolini

Le indennità per le condizioni di lavoro per rischio salgono da 1,5 euro al giorno a 3; quelle per chi lavora negli uffici anagrafici aumentano di 1,5 euro al dì. L’indennità per il front office sale da 3,20 euro a 4. Plus anche per i dipendenti degli uffici dell’economato che gestiscono cassa interna e maneggiano valori, come i buoni pasto.

“Aumenti del salario accessorio attesi da 5 anni che, in media, sono pari o superiori al 20% delle indennità di condizioni di lavoro e delle indennità di responsabilità” - ha commentato a margine del tavolo di contrattazione con i sindacati l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci. “L'obiettivo è duplice: recuperare il potere di acquisto di stipendi tra i più bassi di tutto il panorama del pubblico impiego e incentivare quelle attività di servizio svolte a contatto diretto con la cittadinanza e particolarmente gravose”.

“Un ulteriore passo in avanti verso la sottoscrizione della pre intesa sul nuovo contratto collettivo decentrato integrativo di Roma Capitale” - aggiunge Mirko Anconitani dalla Uil Fpl. “Si è puntato a valorizzare i dipendenti che svolgono servizi di front office rivolti alla cittadinanza, in un contesto di complessiva valorizzazione di tutte le indennità del personale e della produttività. Come Uil Fpl siamo molto soddisfatti perché si recuperano livelli retributivi in un contesto di alta inflazione ed al tempo stesso si indennizzano quei lavoratori maggiormente disagiati per contesto, carichi e ritmi di lavoro. Con senso di responsabilità e a tutela dei salari e di una migliore e più efficiente organizzazione del lavoro che meglio coniughi i ritmi vita-lavoro, andiamo verso il nuovo contratto”.

Interi uffici del Comune chiusi il venerdì

Nel verbale sottoscritto Comune e sindacati hanno anche condiviso la necessità di realizzare in tempi brevi quanto previsto dal Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) sul lavoro agile. Vale a dire portare le giornate di smartworking per i dipendenti comunali da una a due con l’idea di introdurre per tutte le strutture, per i servizi “smartabili”, il venerdì come giorno comune di lavoro da remoto. Il Campidoglio infatti punta a chiudere intere sedi già dal giovedì sera per risparmiare su energia e costi di gestione, contrastare traffico e inquinamento.