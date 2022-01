I dipendenti comunali tornano in smartworking: lavoro da casa al 50%

I dipendenti capitolini tornano in smartworking, almeno in parte. E’ stata diramata la circolare che autorizza per gli uffici del Comune il lavoro da remoto in misura pari al 50% delle giornate lavorative per ogni dipendente “la cui prestazione individuale sia compatibile con il lavoro agile”, alternando rispettivamente in ogni settimana due e tre giornate di presenza fisica. Questo fino al 31 marzo 2022, termine dello stato di emergenza. Un provvedimento che arriva nel pieno dell’ondata di contagi della variante Omicron che, da Ama ad Atac, passando per gli uffici, rischia di sferzare i servizi pubblici.

L’incremento dello smartworking per i dipendenti capitolini era stato richiesto a gran voce anche dai sindacati che avevano reclamato la revisione delle percentuali sul lavoro agile, anche per salvare i servizi da stop e blocchi improvvisi, quelli dovuti per casi di positività al virus e conseguenti quarantene.

La circolare a firma del direttore generale e del direttore del Dipartimento organizzazione e risorse umane di Roma Capitale, in linea con quella ministeriale, specifica anche questo aspetto: viene infatti confermata la possibilità di prestare servizio agile per coloro che si trovano in quarantena/isolamento fiduciario per contatto con soggetto positivo o per contagio asintomatico privo di malattia certificata INPS. La prevalenza del lavoro in presenza, prescritta nelle linee guida del Governo, quella che aveva inchiodato in ufficio i comunali, sarà recuperata nell’ambito del primo semestre dell’anno in corso, salvo differimenti conseguenti all’andamento della pandemia in atto.

Invarianza dei servizi: per i dirigenti report e relazioni

Dipendenti capitolini in smartworking al 50%, ma chiamati chiaramente a garantire “l’invarianza dei servizi resi all’utenza”. Principio generale a cui deve attenersi ogni Pubblica Amministrazione. Così, per garantire la funzionalità della catena di comando, per gli incaricati di posizione organizzativa e per il personale con qualifiche dirigenziali, le giornate di lavoro da remoto non potranno superare il 20% della prestazione (un giorno a settimana), restando esclusi dal lavoro agile gli incaricati che operano nei settori di attività incompatibili con il lavoro agile, salvo condizioni di fragilità certificate. Previsti poi report quindicinali e relazioni mensili per monitorare l’efficacia delle prestazioni rese in funzione dei servizi erogati.

L'ex assessore al personale: "Smartworking diventi modello stabile"

“Era ora. Meglio tardi che mai. La giunta Gualtieri ha fatto emanare la circolare che reintroduce lo smartworking come strumento di flessibilità operativa in un momento di particolare diffusione del virus. È una battaglia che in questi giorni abbiamo portato avanti convintamente. In coerenza con quanto fatto nella precedente consiliatura. Quando l’opposizione è costruttiva porta buoni frutti. Ora ne auspichiamo la corretta applicazione” - il commento dell’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, oggi consigliere comunale della lista civica Virginia Raggi.



Sua la delibera che fissava come obiettivo finale post emergenza il consolidamento dello smartworking per sempre e in pianta stabile per almeno il 30% dei dipendenti capitolini. Provvedimento che oggi giace nei cassetti di Palazzo Senatorio nonostante in campagna elettorale, presentando il suo progetto di “città dei 15 minuti, il sindaco Roberto Gualtieri avesse parlato di smartworking come modalità “importante per migliorare la qualità della vita delle persone” immaginando un assestamento del lavoro agile al 20-30%.

Circa 12 milioni di euro quelli investiti dalla Giunta Raggi in piena pandemia in strumentazioni per lavorare da casa: “In quel periodo lo smartworking - sottolinea De Santis - ha funzionato benissimo”. Da qui la richiesta di un’amministrazione capitolina che sappia guardare al futuro con “nuove assunzioni e dotazioni tecnologiche utili ai nuovi modelli di lavoro”. Per compiere quella rivoluzione digitale che a Roma sembra essere ancora in stallo.