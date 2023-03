Stipendi più alti per i dipendenti capitolini che si occupano di opere e appalti

Garanzia degli incentivi ai dipendenti di Roma Capitale impegnati in tutte le fasi delle gare d’appalto, ampliamento delle categorie di attività che danno diritto al riconoscimento e procedure più semplici per ottenerli. Sono questi i principali elementi di novità introdotti nel Regolamento Incentivi per le Funzioni Tecniche del personale capitolino approvato in Giunta, a superamento del precedente testo del 2020. Il nuovo testo, oggetto di accordo sindacale raggiunto nel novembre scorso, prevede che l’importo massimo annuo degli incentivi potrà essere pari alla metà dello stipendio del personale sia tecnico sia amministrativo di tutte le strutture di Roma Capitale interessate a vario titolo nella realizzazione dell’appalto come Rup, Direttore dei lavori e Collaudatore.

Il Campidoglio rinnova Regolamento Incentivi per le Funzioni Tecniche

“La nuova stesura del Regolamento premia e valorizza le professionalità interne all’Ente, superando i limiti della precedente delibera che di fatto ha impedito il regolare riconoscimento degli incentivi economici al personale” - ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la città dei 15 minuti di Roma Capitale. “Con tale delibera Roma si allinea alle altre Pubbliche Amministrazioni con l’obiettivo di essere più attrattiva verso professionalità tecniche ed amministrative, indispensabili per affrontare le sfide legate ai progetti giubilari e del PNRR”.

L'assessora ai Lavori Pubblici: "Così valorizziamo dipendenti che assumono responsabilità"

Il Regolamento quantifica, nell’ambito di circa il 2% sul totale del costo dei lavori, la remunerazione di ciascuna figura professionale che svolge un ruolo nel processo di esecuzione di un’opera pubblica. È pertanto un incentivo economico erogato su base meritocratica e non distribuito a pioggia.

“Con questo ultimo passaggio in Giunta, abbiamo definito regole certe per il riconoscimento e la giusta valorizzazione di tutti i dipendenti che assumono grandi responsabilità nell’esecuzione delle opere pubbliche. Il nuovo Regolamento - ha sottolineato l’assessora ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini - ci permette di superare definitivamente una serie di lungaggini burocratiche e amministrative. Con il Sindaco Gualtieri ci eravamo dati questo obiettivo un anno fa e insieme a un proficuo lavoro svolto con l’assessore Catarci e con il Presidente della Commissione Lavori pubblici Stampete abbiamo portato a segno un importante risultato”.