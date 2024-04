Dipendenti capitolini trans, il Comune lavora al riconoscimento della carriera alias 

Roma Capitale ha avviato l’iter per il riconoscimento della carriera alias: la procedura amministrativa che, sulla base di un accordo di riservatezza, prevede la possibilità di modificare negli atti interni il nome anagrafico del dipendente capitolino con quello da lui o lei scelto, nel caso di persona transessuale o con un percorso avviato di transizione.

La carriera alias per i dipendenti capitolini

Nei giorni scorsi il tavolo del Campidoglio con le organizzazioni sindacali. “L’obiettivo è quello di tutelare il benessere psicofisico del personale di Roma Capitale e favorire un ambiente lavorativo più accogliente e rispettoso di ogni soggettività, ma anche porre l’accento sui percorsi di affermazione di genere e di autodeterminazione, fornendo strumenti operativo per contrastare le discriminazioni sul luogo di lavoro” ha commentato l’assessore capitolino al Personale, Andrea Catarci.

Dal punto di vista pratico l’attivazione dell’identità alias si tradurrà nella sottoscrizione di un accordo di riservatezza confidenziale, senza la necessità di ulteriori giustificazioni, tra la persona dipendente e l'amministrazione capitolina.

“Avviare la carriera alias vuol dire porre l’attenzione ai percorsi di affermazione di genere e di autodeterminazione, promuovendo cultura e formazione e fornendo strumenti operativi per contrastare le discriminazioni sul luogo di lavoro. Ancora un passo importante sulla strada dei diritti” il commento di Marilena Grassadonia coordinatrice dell’Ufficio Diritti Lgbtq+.

Bambine con due mamme

Sempre in Campidoglio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha trascritto gli atti di nascita di due bimbe nate all’estero da due coppie di mamme. “Con emozione con questo atto garantiamo i diritti a due bellissime bambine e alle madri pieni doveri nei loro confronti. Un atto giusto e di buon senso, che sarebbe sbagliato e ingiusto non trascrivere o farlo in modo parziale. Un atto pienamente legittimo oltre che doveroso, come riconosciuto da numerose sentenze e recentemente dal Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso contro la trascrizione integrale di un certificato estero con due mamme da me effettuata lo scorso 9 giugno” ha scritto il sindaco sui social. Roma “è in prima linea nella promozione dei diritti e contro ogni forma di discriminazione e rinnova il suo appello al Parlamento affinché dia finalmente al Paese una legge chiara per le famiglie omogenitoriali che assicuri i loro diritti. Con questo gesto concreto, ribadiamo, con coerenza, di essere al fianco della comunità Lgbtq+ per rendere Roma una città sempre più aperta, accogliente, inclusiva, che sappia riconoscere i diritti di tutte e di tutti”.