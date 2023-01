I dipendenti capitolini portano il carbone a Gualtieri

Un sacco pieno di carbone per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E’ questo il dono che la Befana dei dipendenti capitolini recapiterà al primo cittadino nella giornata del 6 gennaio.

La Befana dei dipendenti comunali porta carbone a Gualtieri

La Befana dei dipendenti comunali arriverà su una botticella regalando caramelle e dolcetti ai bambini durante il suo percorso da largo Corrado Ricci a piazza Madonna di Loreto dove arriverà alle ore 16.00. Da lì l’amara sorpresa per il sindaco.

L'iniziativa è stata annunciata dal sindacato Adl Cobas con lo scopo di far conoscere ai cittadini romani i possibili disagi che potrebbero essere causati dallo sciopero proclamato per il 9 gennaio. Il primo dei dipendenti comunali nell’era Gualtieri.

Lo sciopero dei dipendenti capitolini

“La decisione della Befana di portare il sacco di carbone al sindaco - spiega il sindacato - è legata alla rottura tra il sindacato e l'amministrazione, dovuta alla decisione del sindaco di non dare tutti gli arretrati previsti entro fine dicembre, ma di dilazionarli in più tranche”. Da qui l’appello ai dipendenti comunali a manifestare “per ottenere il saldo degli arretrati entro fine mese e per la stabilizzazione dei precari a copertura di tutti vuoti di organico, per la reinternalizzazione dei servizi e per il passaggio in fascia D di tutte le insegnanti ed educatrici”.