Nuove assunzioni, possibilità di carriera e aumenti. L’anno dei dipendenti capitolini

Gli ultimi a firmare il contratto a tempo indeterminato sono stati 29 assistenti sociali che, dopo lunga attesa, entrano a pieno titolo negli uffici di Roma Capitale garantendo così alla città un assistente sociale ogni 4.000 abitanti. Prima del loro ingresso c’era stato il prolungamento del contratto fino al 2026 per i funzionari tecnici che lavorano sui progetti del Pnrr. Il Comune di Roma, nonostante la grande fuga dei dipendenti verso le funzioni centrali, punta sul personale per rilanciare i servizi alla città e rendere gli uffici più efficienti (e popolati).

Nuove assunzioni, possibilità di carriera, incremento dello smartworking e aumenti in busta paga. A tracciare il bilancio dell’ultimo anno dei dipendenti capitolini è stato l’assessore al Personale, Andrea Catarci.

Dipendenti capitolini, parla l'assessore Catarci

“Il 2023 è stato un anno denso e importante per le politiche del personale di Roma Capitale per i 22 mila dipendenti che assicurano i servizi alla città” ha detto Catarci. Il riferimento è ai due piani assunzionali che hanno portato a 2700 nuovi ingressi, una parte provenienti dalle graduatorie del concorsone indetto dalla vecchia giunta guidata da Virginia Raggi.

Tutti targati Gualtieri-Catarci invece i rinforzi che arriveranno alla Polizia Locale. In otto mesi il Comune ha selezionato gli 800 nuovi vigili di Roma che ad attenderli troveranno il nuovo comandante Mario De Sclavis. Concluse le prove - preselettiva, scritto, esercitazione di efficienza fisica e orali - il Campidoglio sta preparando i contratti: “Inizieremo a chiamare ad aprile 2024” ha fatto sapere l’assessore. Terminato anche il concorso per 60 posti da funzionario economico e finanziario.

Ancora in corso invece le procedure per le progressioni di carriera. “Abbiamo riavviato un meccanismo bloccato da 14 anni, le progressioni verticali, assicurando la valorizzazione delle professionalità interne a RomacCaoitale. Ne abbiamo fatte 2055, ne faremo altre nel prossimo biennio” ha annunciato Catarci.

Buste paga più pesanti

In piena estate anche l’approvazione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo per i dipendenti di Roma Capitale. Un accordo che ha coinvolto impiegati e funzionari amministrativi, tecnici, educatrici degli asili nido e maestre dell’infanzia, vigili. Per tutti un aumento medio di 2100 euro all’anno, insieme all’incremento di alcune indennità legate a presenza, responsabilità, rapporto con il pubblico, turni e orari disagiati (qui tutti i dettagli).

Lo smartworking

Il Comune ha lavorato pure al piano del lavoro agile. L’obiettivo è quello di arrivare a due giorni a settimana di smartworking, con il venerdì come giornata di lavoro da remoto per tutti coloro che possono svolgere attività “smartabili” così da poter chiudere intere sedi già dal giovedì sera all’insegna del risparmio energetico e della contrazione delle emissioni. Traguardo ambizioso che ad oggi però si scontra con la realtà. Sono pochi gli uffici che effettivamente lavorano in smart due giorni a settimana.

Tuttavia i risultati soddisfano il Campidoglio. “Questo è stato un anno di svolta nelle politiche del personale. Nel 2024 - l’impegno dell’assessore Catarci - siamo chiamati a confermare quelle che sono state le grandi basi che abbiamo getatto di cambiamento e di attrattività di Roma Capitale per garantire servizi migliori e migliore capacità di rapporto tra amministrazione e cittadinanza”.