I dubbi sulla residenza agli occupanti ora li pagano i dipendenti comunali: rischiano il provvedimento disciplinare

Sono settimane meno serene del solito quelle che stanno vivendo alcuni dipendenti capitolini. Il 5 giugno, infatti, dovranno presentarsi in Campidoglio, a via del Tempio di Giove, per rispondere dell'accusa di aver violato alcuni articoli del codice di comportamento. Nello specifico, si tratta di un gruppo di ufficiali d'anagrafe in forza al IX municipio che il 5 aprile hanno preso carta e penna e scritto alla Prefettura di Roma, annunciando di aver bloccato una serie di domande di iscrizione anagrafica da parte di occupanti abusivi e chiedendo lumi sull'applicabilità della circolare del 15 dicembre 2022, relativa alla direttiva n.1 del 4 novembre 2022 sul diritto alla residenza e relativa deroga all'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi del 2014.

Caos residenza all'Eur e i dipendenti scrivono al Prefetto

A inizio aprile era emerso pubblicamente che all'Eur gli uffici anagrafici avevano bloccato una serie di domande di residenza presentate da occupanti senza titolo del territorio, chiedendo chiarimenti al Prefetto. Evenienza che aveva spinto la consigliera locale della Civica Raggi, Carla Canale, a fare un accesso agli atti tramite il quale era emerso che circa il 90% delle richieste avanzate erano firmate da chi già aveva una residenza. La lettera dei dipendenti era partita diretta a Palazzo Valentini il 5 aprile e il direttore del IX municipio, Giacomo Guastella, ne veniva al corrente successivamente e quasi una settimana dopo segnalava il fatto al dipartimento risorse umane di Roma Capitale.

La convocazione dei dipendenti "ribelli" da parte delle risorse umane

Per questo motivo, le risorse umane hanno convocato gli "indagati", contestando la violazione di alcuni articoli del codice di comportamento che regola le attività dei dipendenti comunali. E adesso, se verranno circoscritti e confermati i fatti, tutti sono a rischio sanzione disciplinare. Niente di grave, questo va detto: si parla, al massimo, di una "censura", cioè un richiamo scritto che non dà nemmeno troppo fastidio sul curriculum del dipendente in caso di concorsi interni o possibili trasferimenti. Ma è comunque una situazione spiacevole che, come esplicitato anche nella lettera di convocazione, prevede la presenza di un legale o di un rappresentante sindacale.

I sindacati: "Dubbi legittimi, i dipendenti non sono sanzionabili"

E in effetti i sindacati sono un po' agitati. Roberto Betti di SGB, il sindacato generale di base, potrebbe ritrovarsi al fianco di alcuni dei dipendenti passibili di provvedimento disciplinare: "In questi giorni ognuno di loro sta valutando se sia meglio un sindacalista o un legale - spiega a RomaToday - in ogni caso questo intervento da parte dell'amministrazione è andato oltre il dovuto. Cosa hanno fatto queste persone, se non chiedere un parere al Prefetto, in qualità di ufficiali d'anagrafe? Se questa è una violazione, siamo all'assurdo. Qualcuno al Campidoglio pensa sia lesa maestà? La Prefettura ha anche risposto". Betti prosegue: "E' sanzionabile rivolgersi ad un organo sovraordinato, essendo l'anagrafe sotto il controllo del governo per mezzo della Prefettura? Oppure la politica sta tentando di andare oltre, senza prendersi responsabilità in una situazione border line? Il Sindaco ha i poteri per firmare le richieste di residenza, lo facesse sollevando da ogni responsabilità i dipendenti".

De Santis (LcR): "Concezione feudale della gestione del personale"

"Pensare di punire lavoratori che non stanno rubando ma semplicemente chiedendo spiegazioni per poter lavorare al meglio - accusa l'ex assessore al personale e consigliere d'opposizione Antonio De Santis - rientra in una concezione feudale della gestione del personale. Si può o meno essere d'accordo con la direttiva del Sindaco, ma si tratta in ogni caso una misura controversa di fronte alla quale non si può addirittura essere intolleranti se chi deve applicarla chiede chiarezza. Il punto non è solo amministrativo, ma anche di atteggiamento politico"

Catarci: "Utilizzo improprio di timbri e loghi del Comune, procedimento giusto"

Raggiunto telefonicamente dal giornale, l'attuale assessore al personale e al decentramento amministrativo Andrea Catarci ha confermato quanto ribadito in più riunioni avute con i direttori municipali e i presidenti di municipio: "Gli ufficiali d'anagrafe - ribadisce - non possono non recepire le autocertificazioni della direttiva 1 del 2022. Questo gruppo di dipendenti, tutti del IX, hanno usato carta intestata di Roma Capitale per scrivere al Prefetto, senza passare per il direttore apicale e per il dirigente dell'anagrafe centrale, contro ogni indicazione fornita anche in sede di riunioni precedenti e contro quella che è la normale organizzazione di una struttura complessa come il nostro Comune". Chi riceve le istanza di residenza deve quindi solo accogliere le autocertificazioni dei cittadini: "La responsabilità non è loro - dice Catarci - perché non sono ufficiali di polizia giudiziaria, non hanno modo di verificare se qualcuno sta mentendo e riguardo all'articolo 633 del codice penale, quello sul reato di invasione di immobili e terreni, non sono loro a dover e poter sapere se è stato commesso".

La posizione della Prefettura

Sul fatto che Palazzo Valentini abbia risposto, poi, Catarci sottolinea: "Lo ha fatto indirizzando la lettera al direttore del IX e al capo dipartimento - continua - non ai dipendenti che avevano interpellato la Prefettura, perché non li considera. Hanno utilizzato impropriamente i loghi e i timbri di Roma Capitale, contraddicendo la direttiva, la circolare e le più elementari regole organizzative". L'assessore aggiunge poi che "la Prefettura ha confermato la nostra tesi riguardo ai contenuti della direttiva - conclude Catarci - con buona pace di quei consiglieri del M5S che hanno sostenuto l'insostenibile alla caccia di visibilità. A discutere il metodo usato dai dipendenti, poi, ci penseranno le risorse umane e per quanto mi riguarda, ma non sono io a decidere, i provvedimenti eventuali sarebbero anche corretti".