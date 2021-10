Dimissioni Michetti, centrodestra diviso e Matone avverte: "Io non mi dimetto, per responsabilità verso gli elettori"

La decisione di Enrico Michetti di rinunciare alla carica di consigliere capitolino ha colto di sorpresa i suoi alleati. Se la scelta del “Tribuno”, che lascia a Federico Rocca (FdI) il posto in Aula Giulio Cesare, è stata infatti difesa dai dirigenti del partito di Meloni, altrettanto non si può dire abbiano fatto altri esponenti del centrodestra.

Una scelta che pesa

“Le dimissioni di Enrico Michetti lasciano senza parole – ha commentato la deputata leghista Barbara Saltamartini – ho conosciuto Enrico in campagna elettorale e mai avrei pensato che arrivasse a questa decisione. Dopo averlo lealmente sostenuto come Sindaco del centrodestra sono molto dispiaciuta di questa notizia che per altro abbiamo appreso solo dagli organi di stampa”. Per Saltamartini, che a sua volta ha preso parte alle amministrative, candidandosi con la Lega, quella assunta da Michetti è “una scelta politica che pesa” perché, ha aggiunto la deputata “Non si può essere credibili se dopo aver perso una battaglia ci si ritira”.

Un candidato imposto

Saltamartini non è l’unica esponente della Lega ad aver commentato la rinuncia del “Tribuno”. Anche Fabrizio Santori, che torna in Aula Giulio Cesare con la Lega, è intervenuto sulla questione. In merito alla scelta del candidato ha dichiarato che “é stato imposto alla coalizione e nonostante tutto lo abbiamo difeso e sostenuto lealmente per il bene del popolo del centrodestra” poi, entrando nel merito delle dimissioni, le ha definite “un fatto antidemocratico che non fece Giorgia Meloni negli ultimi 5 anni rimanendo nel consiglio comunale di Roma onorando la sua candidatura a Sindaco”.

Matone responsabile verso gli elettori

Anche Simonetta Matone, che in caso di vittoria del centrodestra avrebbe ricoperto l’incarico di “prosindaca” è intervenuta sulla decisione di MIchetti. “Ci tengo a dirlo subito: io non mi dimetto, ho una responsabilità verso i 5.107 cittadini romani che mi hanno votato, nella mia lista ho avuto più preferenze in assoluto. Detto questo, ho parlato qualche giorno fa con Michetti e mi aveva detto che stava ancora decidendo. Non mi permetto di sindacare una scelta di questo genere che, i giuristi, definiscono del 'foro interiore’”. La magistrata eletta con la Lega in Assemblea capitolina, ha poi aggiunto “un po’ mi dispiace di non averlo come compagno di strada”.

Lo stupore di Gasparri

Più netta la dichiarazione di Maurizio Gasparri che nel partito di Forza Italia riveste anche il ruolo di commissario romano. “Apprendo dalle agenzie di stampa che Enrico Michetti, già candidato a sindaco di Roma della coalizione di centrodestra nella capitale, avrebbe deciso di non svolgere il suo incarico di consigliere comunale di opposizione. Nessuna notizia è stata data ai partiti che l'hanno lealmente sostenuto”. Come la Saltamartini, quindi, anche Gasparri sottolinea l’apporto “leale” offerto, dagli alleati, alla candidatura di Michetti.

Una scelta irrispettosa degli elettori e degli alleati

Per essere più chiaro, Gasparri ha aggiunto che quella del “Tribuno” è “una decisione che ci sorprende e che francamente non ci pare rispettosa degli elettori e delle forze politiche che gli sono state accanto, superando, in nome della lealtà, alcune opinioni che l'esito elettorale ha confermato. Il fatto che poi questa decisione la si debba apprendere leggendo le agenzie è davvero singolare. Ragione in più per riflettere con più attenzione sulle scelte che si dovranno fare in futuro. Che non dovranno essere improvvisate e dovranno essere ben più tempestive e meditate”.

Il precedente di Calenda

Un altro candidato sindaco, sconfitto nella contesa elettorale, aveva deciso la scorsa settimana di rinunciare al posto di consigliere comunale. Prima di Michetti infatti, un’analoga scelta era stata compiuta dal leader di Azione che, per questo, aveva però dovuto incassare qualche critica. Soprattutto da parte degli esponenti di Fratelli d’Italia.

Ma nelle fila del centrodestra, c'è anche chi ritiene che abbiano fatto bene entrambe i candidati sindaco a rinunciare al ruolo di consiglieri. E' il caso del senatore di Forza Italia Francesco Giro che, premettendo di “non aver compreso la polemica su Calenda” ha sottolineato che il leader di Azione “ha fatto bene a lasciare il suo scranno da consigliere ad un giovane promettente, così come Enrico ha fatto per il bravo consigliere di Fratelli d'Italia, Federico Rocca”. Scelte legittime entrambe, in grado di suscitare reazioni diverse. Anche all'interno della stessa coalizione.