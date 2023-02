Si dimette la presidente di Acea Michaela Castelli: "Motivi strettamente personali"

Un fulmine a ciel sereno, inatteso, nei tempi e anche nella forma. Così fonti del Campidoglio commentano le dimissioni da presidente del consiglio di amministrazione di Acea dell’avvocata Michaela Castelli. La notizia è arrivata ieri nel tardo pomeriggio ed ha raggiunto il sindaco Gualtieri sotto forma di una lettera della stessa Castelli.

"Motivi personali", la sintesi più utilizzata. Nelle pieghe della lettera però si può leggere come la diversità di vedute, rispetto al socio di maggioranza, sia stata determinante. "Si tratta", si legge nella lettera, "di una decisione, di natura strettamente personale, la cui maturazione ha preso avvio negli ultimi giorni dell’anno appena conclusosi e che si è via via consolidata nel contesto dei nuovi assetti di governance indicati dal socio di controllo".

Il riferimento è all'arrivo nel nuovo amministratore delegato Fabrizio Palermo, nominato da Gualtieri, anche in vista della partecipazione da parte di Acea al bando per la costruzione del termovalorizzatore. "L’accelerazione verso nuovi progetti strategici dell’azienda mi ha portato a ritenere giunto il momento di lasciare spazio a nuove figure volte a proseguire, nell’ambito di tali nuovi assetti, i compiti attribuiti al Presidente di Acea".

Castelli e tutto il cda sarebbero scaduti la prossima primavera, con la sostituzione ormai certa. Di nomina grillina, Castelli ha anticipato di fatto la decisione del Campidoglio, togliendo il disturbo. Trova smentite l'ipotesi che l'addio possa essere legato agli articoli che negli ultimi giorni hanno interessato l'amministratore delegato Palermo e i suoi modi nei confronti delle hostess.

Sorpreso dalla lettera, in Campidoglio, secondo quanto si apprende da fonti qualificate, si è già al lavoro per individuare una figura all'altezza per la sostituzione di Castelli. Il nome sarebbe già stato individuato e non è escluso che tra oggi e domani, a borse chiuse, possa esserci l'annuncio.