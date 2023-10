La presidente dell’Agenzia per il controllo dei servizi si dimette: è rimasta in carica meno di un anno

Elisa D’Alterio non è più la presidente dell’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. Ha lasciato l’incarico che aveva acquisito nell’autunno del 2022, a seguito di una riorganizzazione, voluta dall’assemblea capitolina, volta a dotare l’agenzia di un nuovo atto istitutivo.

Le dimissioni della presidente

Tra le novità quella che ha previsto l’istituzione di un organo collegiale, il consiglio direttivo, di cui il presidente ha funzione di rappresentanza ed il consiglio invece d’indirizzo. In base all’atto istitutivo votato in assemblea capitolina, la presidente ed il consiglio operano senza indennità, eccezion fatta per un gettone di 30 euro a seduta ed un rimborso spese. Elisa D’Alterio, professore ordinario di diritto amministrativo presso il dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Catania, ha confermato a Romatoday le proprie dimissioni, dichiarando di non aver altre dichiarazioni da fare. La decisione però ha alimentato il fuoco di fila delle opposizioni capitoline.

La richiesta di chiarimenti

“Sono mesi che chiediamo chiarimenti sia tramite interrogazioni, sia in commissione, sul futuro dell’Acos e dei lavoratori che attendono si essere assunti, senza avere però da parte dell'amministrazione una risposta concreta” ha dichiarato la consigliera di Fratelli d’Italia Mariacristina Masi. “Sembra infatti che si intenda rinunciare ai preziosi servizi svolti dall'agenzia, senza però avere idee chiare su come procedere” ha aggiunto Masi che, sulle dimissioni, ha già presentato alla presidente d’Aula Svetlana Celli una richiesta di chiarimenti. “Ci auguriamo – ha sottolineato – che possa finalmente spiegarci cosa stia accadendo e quali siano i passi che si intraprenderanno sulla questione”.

Le pubblicazioni dell'ultimo mese

Le dimissioni arrivano a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione del secondo volume del rapporto annuale sulla qualità della vita. Quest’anno i volumi previsti dovevano essere quattro e, quello divulgato lo scorso 24 ottobre, era relativo alle “funzioni del benessere”. Sempre nel corso degli ultimi giorni era stato pubblicato anche il report sulle “case famiglia”.

La preoccupazione per il futuro dell'Agenzia

Non c’è solo Fratelli d’Italia a commentare le recenti dimissioni. Anche tra le fila del M5s c’è chi sta ponendo degli interrogativi. “Abbiamo da poco appreso che si è dimessa Elisa D'Alterio, la presidente dell'AcoS, l'agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma. D'Alterio, che era in carica soltanto dallo scorso 2 dicembre 2022 in quest'annetto scarso di presidenza è riuscita a smantellare l’Agenzia, interrompere i controlli di qualità erogata sui servizi e mandare a casa il personale” hanno dichiarato i consiglieri capitolini Daniele Diaco e Linda Meleo.

In realtà, l’attività dell’Agenzia, nel corso degli ultimi mesi è proseguita, come dimostra la pubblicazione dei due volumi e del rapporto sulle case famiglia. “ Nella situazione in cui versa adesso AcoS, auspichiamo che questa maggioranza riesca quanto prima a trovare soluzioni sia per tutelare il livello occupazionale dei dipendenti sia per la ripresa dei controlli” hanno aggiunto Meleo e Diaco che, contestualmente, hanno promesso di voler “monitorare con attenzione la situazione”.