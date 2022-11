Campidoglio, De Priamo saluta e va in Senato: per Fratelli d'Italia entra Stefano Erbaggi

Andrea De Priamo il 4 novembre ha lasciato la carica di consigliere capitolino per dedicarsi totalmente al nuovo compito di senatore della Repubblica. L'esponente di Fratelli d'Italia, eletto ad ottobre 2021 grazie a 5.967 preferenze, ricopriva anche la carica di presidente della commissione Garanzia e Trasparenza. Al suo posto entra Stefano Erbaggi, che alle amministrative si era fermato a 4.517 voti risultando il primo dei non eletti. Un'altra che andrà via, presumibilmente all'inizio della prossima settimana, sarà Lavinia Mennuni. Anche lei ha ottenuto un seggio in Senato battendo Carlo Calenda ed Emma Bonino nella sfida uninominale di Roma Centro. Per sostituirla ecco Mariacristina Masi.

De Priamo si dimette: chi è Stefano Erbaggi, il suo sostituto

Al posto di De Priamo fa il suo esordio in assemblea capitolina Stefano Erbaggi, 43 anni, assessore ai lavori pubblici ai tempi del XX municipio, oggi XV. Ha iniziato a fare politica nelle fila di Alleanza Nazionale da adolescente, per poi iniziare la trafila politica a Roma nord riuscendo a farsi eleggere sia nel 2006 sia nel 2008, quando poi assunse la delega entrando in giunta con Gianni Giacomini presidente. Laureato in Scienze Economiche, è dirigente romano di Fratelli d'Italia e libero professista.

Celli (Pd) e Nanni (Azione) salutano il consigliere di Fratelli d'Italia

“Ringraziamo Andrea De Priamo per il lavoro che ha svolto con dedizione - ha commentato la presidente del consiglio comunale, Svetlana Celli (Pd) - e per le parole con cui ha saluto l’Aula Giulio Cesare. Sono sicura che, anche nel suo nuovo ruolo istituzionale, continuerà a garantire la sua attenzione alla città di Roma”. "Andrea è stato per anni un punto di riferimento per migliaia di cittadini - si è aggiunto Dario Nanni della Lista Calenda e presidente della commissione speciale Giubileo - che in lui hanno trovato un amministratore capace e disponibile. Da cittadino ringrazio Andrea per come ha svolto il suo ruolo di consigliere e per aver servito la nostra città con abnegazione, serietà, competenza e grande rispetto per le idee altrui. Roma perde un amministratore eccellente".

Presto l'addio di Mennuni: chi è la sostituta, Mariacristina Masi

A seguire De Priamo sarà a breve Lavinia Mennuni. Il suo seggio in Campidoglio, tra le fila di Fratelli d'Italia, verrà occupato da Mariacristina Masi. Trentanove anni, giornalista pubblicista e libera professionista nel mondo della comunicazione, un passato in Forza Italia, nel luglio 2019 da consigliera nel parlamentino di Ostia lasciò il partito di Silvio Berlusconi per passare con Giorgia Meloni. Un addio che fece discutere nel X municipio, perché oltre a Masi anche l'intera classe dirigente locale cambiò casacca. Un colpo duro da assorbire per Davide Bordoni, allora in Forza Italia e referente per il litorale romano. Di lì a quattro mesi anche lui disse addio al Cavaliere, unendosi alla Lega. Tra poco entrambi si ritroveranno fianco a fianco in Aula Giulio Cesare: Bordoni, infatti, è da poco subentrato alla neodeputata Simonetta Matone.