Dimensionamento scolastico, è rivolta contro Rocca. Ciampino accusa: "Regione bugiarda"

Non si placa la polemica sul dimensionamento scolastico nel Lazio. La delibera approvata il 4 gennaio dalla giunta Rocca tocca 15 istituti di primo ciclo tra Roma e provincia. Presidenti di municipio e sindaci dell'area metropolitana insorgono e alla Pisana arriva una richiesta di audizione di numerosi soggetti coinvolti e dell'assessore Giuseppe Schiboni.

Sindaci e municipi contro il dimensionamento scolastico

Dal V al IX municipio, da Ciampino a Cerveteri, da Anticoli Corrado a Pisoniano. Gli amministratori locali in fermento per i "tagli" delle scuole sottodimensionate, decisi dal dimensionamento 2024/2025 licenziato dalla giunta regionale guidata dal centrodestra, sono molti. E se l'ex leghista, oggi in Forza Italia Angelo Tripodi accoglierà la richiesta della consigliera Pd Eleonora Mattia, ad audirli tutti sarà la IX commissione, che si occupa di istruzione, formazione e lavoro. "E' partita la purtroppo prevedibile rivolta di sindaci, presidenti di municipi, sindacati, esponenti delle comunità educanti - fa sapere la stessa Mattia - interi territori sono contro il dimensionamento scolastico applicato unilateralmente da Rocca senza alcun confronto con i diretti interessati. In alcuni casi i genitori dovranno spostarsi verso scuole più distanti, come in V al Quarticciolo".

Aria pesante al Quarticciolo

Il "Pirotta", infatti, viene accorpato e assorbito dal "via Luca Ghini", che si trova a Tor Tre Teste. Una decisione accolta malissimo dal minisindaco Mauro Caliste e dall'assessora competente, Cecilia Fannunza. In quel territorio, popolare e popoloso, il venir meno di un presidio scolastico è un colpo duro da metabolizzare: "Siamo sconcertati e dispiaciuti da questo colpo di mano della giunta regionale sul dimensionamento scolastico - le parole dei due esponenti del governo locale -. Una decisione che non tiene conto delle richieste dei territori e dei più fragili. In barba alle delibere dei consigli d'istituto e ai pareri negativi espressi dal Comune di Roma. Si sopprime così una dirigenza da un territorio come il Quarticciolo, evidenziando un passo indietro dello Stato, in un territorio ove è fondamentale il presidio". Il 10 gennaio proprio in via Pirotta 95 è stato convocato un consiglio straordinario, al quale è attesa anche l'assessora capitolina a scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli.

L'accusa di Ciampino

A Ciampino, il dimensionamento colpisce la scuola "Umberto Nobile", frequentata da 602 alunni in dieci sezioni di scuola media. Da settembre 2024 verrà accorpata all'IC "Leonardo da Vinci", che ha una sezione a indirizzo musicale. La scuola conta 580 alunni, a quanto fa sapere Eleonora Mattia (quindi meno della scuola accorpata), divisi in 8 sezioni di scuola media, due classi di materna e una sezione di primaria. "La forzatura con la quale la giunta Rocca taglia indiscriminatamente numerosi plessi scolastici nella Regione, Ciampino compresa - ha commentato la sindaca Emanuela Colella -, rappresenta un enorme danno dal punto di vista della continuità didattica e dell’offerta formativa. Nella delibera di giunta del 6 novembre si citavano chiaramente dei tavoli di confronto necessari per un atto condiviso e si stabiliva il 31 maggio 2024 come data ultima utile per presentare le proposte per l'a.s. 2024/2025. Ma le bugie hanno le gambe corte e un solo mese dopo è arrivato un colpo di mano che ha spazzato via quanto deciso dalla conferenza permanente per l'istruzione, convocata dallo stesso Schiboni il 19 dicembre e nella quale si è votato un piano condiviso con municipipi, Roma Capitale, Area Metropolitana e istituti scolastici. È fondamentale che la Regione ritorni subito sui propri passi palesemente sbagliati e si ritorni su un tavolo di confronto con i territori che dia dignità a tutte le parti in causa e che tuteli i nostri ragazzi".

FdI critica Rocca attaccando Gualtieri

Nel IX municipio, territorio toccato dal dimensionamento con l'accorpamento di un istituto comprensivo di Vitinia con uno dell'ex Laurentino 38, il centrodestra critica la scelta della Regione, definendola "un vero e proprio pastrocchio" ma ne attribuisce le cause all'inattività del municipio e del Comune, entrambi a guida centrosinistra: "Il disinteresse sulla questione del dimensionamento è stato infatti totale sia a livello comunale che municipale - attaccano i consiglieri di FdI Alleori, Pasetti, Sordini e De Juliis - visto che non è stata avanzata nessuna proposta o atto in merito, come invece è avvenuto in passato. Sarebbe stato più logico dal nostro punto di vista procedere a unire due scuole tra loro vicine, cioè la scuola Gramsci con la Buzzati, che anche in termini numerici sono in sofferenza in relazione ai numeri stabiliti dalla legge.Chi conosce il territorio, in particolare a chi guida il IX municipio, avrebbe dovuto attivarsi per evitare un vero e proprio pastrocchio”

Mattia (Pd): "Non solo tagli alle dirigenze, anche alle scuole"

“Una protesta diffusa a Roma e nel Lazio che, a prescindere dalle situazioni specifiche, si leva con un’unica voce - conclude Eleonora Mattia del Pd - : non è vero che vengono tagliate solo le dirigenze, come avevano sostenuto all’inizio Governo nazionale e regionale, ma vengono tagliate anche le scuole, con ricadute negative sui posti di lavoro per le segreterie e personale Ata, oltre che per i presidi, e compromettendo la continuità didattica del rapporto tra alunni e insegnanti. Insomma una mannaia che, non avendo la Regione ascoltato preventivamente le esigenze e caratteristiche peculiari di scuole e territori, ora avviene senza alcun criterio e che, ancora una volta, finisce per colpire soprattutto quelle autonomie scolastiche in quartieri popolari, zone periferiche, che hanno acceso una luce di speranza ed emancipazione sociale in aree altrimenti marginalizzate".