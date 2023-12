Dimensionamento scolastico, la Regione fa dietrofront (per ora). I tagli slittano al 2025

L'accorpamento degli istituti scolastici a Roma e nel Lazio slitterà al 2025. La decisione, presa dalla Conferenza Regionale Permanente per l'Istruzione, congela quindi quanto era stato deciso dalla giunta di Francesco Rocca a inizio novembre. Un dietrofront accolto positivamente dalle opposizioni, in particolare dal Pd che fin da subito aveva puntato il dito contro la volontà della Pisana di chiudere 37 istituti in tutto il territorio, con conseguente taglio di decine di figure professionali al loro interno.

La Regione cambia idea

Lo stesso Comune di Roma il 7 dicembre aveva indicato le sue linee guida rispetto al dimensionamento scolastico. Per il Campidoglio, faceva sapere l'assessora Claudia Pratelli, avrebbero dovuto essere solamente due gli istituti comprensivi coinvolti: il "Clotilde Pini" e il "Fratelli Bandiera", entrambi rientranti nel territorio del II municipio. Eleonora Mattia e Marta Bonafoni, entrambe consigliere regionali del Pd, hanno definito il cambio di decisione come "una buona notizia". Già il 30 maggio il partito, che alla Pisana è capitanato da Mario Ciarla, aveva presentato una mozione contro la delibera regionale sul dimensionamento. Nell'atto si chiedeva a Rocca di non applicare il provvedimento del ministro Giuseppe Valditara e si lanciava l'allarme "sugli effetti devastanti sugli istituti scolastici di Roma e del Lazio". La mozione era stata bocciata a ottobre.

Esulta il Pd

"Oggi finalmente la Conferenza Regionale permanente per l’Istruzione, con il parere unitario favorevole delle sigle sindacali del settore - continuano Bonafoni e Mattia -, ha arginato la mannaia del governo Meloni sulla scuola pubblica, prendendo così un anno di tempo che offre la possibilità di un confronto con i sindacati e le parti interessate. Ora la Giunta Rocca ascolti la voce del mondo scolastico e applichi il parere della Conferenza Regionale nella prossima delibera della Regione”.

Cosa aveva deciso Rocca a novembre

Nella delibera regionale del 6 novembre, veniva deciso inizialmente che sarebbero stati 14 gli istituti del I ciclo da tagliare: sette nella Città Metropolitana di Roma Capitale, tre in provincia di Frosinone, uno per Viterbo e Latina a due per Rieti. Poi il cambio di passo, con una modifica alla delibera che aveva portato il totale di istituti da "dimensionare" ad un totale di 37.

Pratelli: "Scuola è luogo d'eccellenza"

"Bene la decisione di non procedere ad alcuna altra operazione di dimensionamento - ha commentato Claudia Pratelli -, salvo quelli avanzati su richiesta delle scuole e dei municipi interessati. Sono soddisfatta della scelta fatta, la ritengo una vittoria visto che Roma ha subito respinto, con una propria delibera di giunta, l’indicazione ministeriale che voleva un drastico taglio delle scuole. Noi siamo per salvaguardare i presidi educativi e non per i tagli lineari, come vuole il Ministero. La scuola è il luogo per eccellenza dove si combattono le diseguaglianze, per questo siamo contrari a chiusure che non tengono in considerazione le specificità dei territori. Significa di fatto sacrificare opportunità ed indebolire le azioni di contrasto alla povertà educativa.” ha poi concluso.