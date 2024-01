Scuole accorpate a Roma, esplode la polemica. Il Comune contro Rocca: "Colpo di mano"

Come prevedibile, la delibera sul dimensionamento scolastico ha scatenato la polemica. L'atto approvato dalla giunta regionale di Francesco Rocca il 4 gennaio prevede, per Roma, l'accorpamento di dieci istituti comprensivi distribuiti in cinque differenti municipi, oltre a quelli sparsi nell'area metropolitana.

Roma Capitale contro Rocca sul dimensionamento scolastico

Una delle prime reazioni è stata quella del Campidoglio, nello specifico dell'assessora a scuola, formazione e lavoro Claudia Pratelli. L'esponente della giunta Gualtieri, che già nei giorni scorsi aveva criticato la volontà della Regione Lazio di accorpare 37 istituti scolastici in tutto il territorio, chiedendo un dietrofront alla Pisana, ha definito la decisione del 4 gennaio "un colpo di mano in barba a quanto espresso dalla conferenza regionale". Per Pratelli "la Regione impoverisce la scuola contraddicendo se stessa".

Il Pd regionale: "Scelte scellerate, Schiboni venga a riferire"

Attacchi anche dal fronte del Pd regionale. La consigliera e coordinatrice della segreteria romana, Emanuela Droghei, non usa mezzi termini: "In alcuni casi gli accorpamenti appaiono scellerati - dichiara -, una decisione che sorprende, perché il 19 dicembre la conferenza regionale per l'istruzione aveva approvato il piano capitolino, condiviso con istituti e municipi. In un momento storico in cui bisogna lavorare per accorciare le diseguaglianze, anche sociali - prosegue Droghei - aumentate a cause della crisi generata dal Covid e dalle guerre, si va a colpire la scuola, il primo luogo dove dovrebbe cominciare il lavoro di ricucitura del tessuto sociale. Questi accorpamenti sono un danno agli studenti innanzitutto". Sulla stessa linea Eleonora Mattia, che alla Pisana fa parte della commissione diritto allo studio e istruzione: "La giunta Rocca applica i tagli degli istituti scolastici nel Lazio - accusa - una scelta irresponsabile, con cui la Regione Lazio agisce a scapito dei propri territori e di tutta la comunità scolastica, in netto contrasto con il parere contrario espresso solo qualche settimana fa dalla conferenza regionale. L'assessore Schiboni venga in commissione a spiegare l'urgenza di rendere esecutivo un provvedimento così dannoso per il diritto allo studio". "Un impoverimento importante che colpisce l'autonomia scolastica - il commento di Marta Bonafoni, che oltre ad essere consigliera regionale è coordinatrice della segreteria nazionale del Pd - e rende ancor più complesso il ruolo fondamentale della scuola in molte città e quartieri. Una scelta grave, calata dall'alto e senza alcun coinvolgimento dei territori e di chi vive la scuola ogni giorno".

Di Salvo (IX municipio): "Unite due scuole distanti 11 km, sono sconcertata"

Si alza una voce anche dai territori. In IX municipio, infatti, vengono accorpati due istituti comprensivi che si trovano in quartieri differenti e le due sedi, che ne andrebbero a formare una sola a partire dal prossimo anno scolastico, sono distanti 11 km. Per la presidente del municipio dell'Eur appendere dell'accorpamento approvato in delibera è stato fonte di "sconcerto". "Vengono falciate in un solo colpo tante scuole per le quali non era previsto alcun accorpamento - accusa - in particolare nel nostro territorio la Regione applica un intervento totalmente privo di senso. Le due scuole coinvolte, Tacito Guareschi a Vitinia e la Domenico Bernardini del Laurentino Fonte Ostiense, hanno ambiti territoriali e caratteristiche molto differenti, oltre a trovarsi a 11 km di distanza". Per Di Salvo "questa scelta ha un impatto estremamente negativo sulla gestione organica del futuro istituto e viene meno al principio della prossimità territoriale e della garanzia di continuità educativa e didattica".

La replica di Schiboni: "Nessuna scuola viene cancellata"

"Le polemiche innescate dall’approvazione della deliberazione della giunta - replica Schiboni - sono meramente strumentali. Nessuna scuola è stata cancellata, nessun servizio sottratto agli studenti e ai territori. Come Regione abbiamo proceduto a quanto previsto dalla normativa nazionale e nello specifico dal Decreto Milleproroghe 2024 approvato dal Consiglio dei ministri il 28 dicembre 2023, che porta il dimensionamento da 37 a 20 dirigenze scolastiche. Lo spostamento delle sedi dei dirigenti non implica alcun colpo di mano a svantaggio del diritto allo studio e del presidio dei territori. Questa giunta era e resta dalla parte degli studenti per i quali ci batteremo sempre".