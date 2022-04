Urbanistica, stop alle scartoffie: Scia e permessi a costruire adesso si chiedono online

Bandita la carta, finalmente i servizi urbanistici del comune si aprono al digitale e semplificano le procedure per presentare una Scia (la segnalazione certificata di inizio attività) o una domanda di permesso a costruire.

Il dipartimento urbanistica, infatti, ha attivato la trasmissione telematica dei documenti, tramite lo sportello unico per l'edilizia telematica (Suet), così come già avviene per la richiesta di Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata. Le ditte, quindi, non saranno più obbligate a presentare la domanda cartacea o tramite posta elettronica certificata.

“Dopo aver avviato la digitalizzazione dei fascicoli relativi alle pratiche di condono - commenta l'assessore all'Urbanistica Maurizio Veloccia -, rendendoli consultabili da parte dei tecnici da remoto, aggiungiamo un altro tassello nel processo di innovazione e digitalizzazione che stiamo portando avanti con l’obiettivo di semplificare le procedure relative al nostro dipartimento. Negli ultimi 4 anni la media delle Scia e delle domande di permessi a costruire presentate ai nostri uffici sono state di circa 10.000 l’anno. E’ evidente, quindi, che la nuova procedura online non solo consentirà ai cittadini di risparmiare tempo ma, contestualmente, permetterà ai nostri uffici di concentrare tempi ed energie per velocizzare anche altri servizi".