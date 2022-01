Un sistema di dighe difenderà Roma dal rischio idrogeologico

Ridurre il rischio di piene del Tevere intervenendo sulla messa in sicurezza idraulica dei suoi affluenti. E’ questa la strategia che s’intende perseguire per proteggere la Capitale dal rischio idrogeologico.

Le dighe sull'affluente

In Campidoglio è stato presentato il progetto “Roma sicura” che consentirà di realizzare un sistema di invasi lungo il fiume Paglia, uno dei principali affluenti del Tevere. Si tratta di un fiume caratterizzato da importanti “colmi di piena e da bassi valori del deflusso”. Il sistema di piccole dighe, quindi, contribuirà a regolarne il flusso. Al tempo stesso l’opera, definita da Gualtieri “di grandissimo rilievo strategico” consentirà di immagazzinare le acque di piena, che saranno così sfruttabili anche per l’irrigazione.

Cosa prevede l'intervento

La gara di progettazione dell’intervento è stata appena pubblicata. “L’auspicio è che questo importantissimo intervento – ha sottolineato il Sindaco – vada a buon fine nei tempi più rapidi possibile, affinché non si sommino ritardi e fragilità storiche con la maggiore brutalità delle conseguenze dei cambiamenti climatici”. In sintesi, come lo stesso sindaco ha ricordato, l’operazione prevede di realizzare “un sistema di piccole dighe di contenimento, di laminazione che a partire dall’Umbria, lungo il tracciato del fiume Paglia, impediscono all'acqua di travolgere a valle, e proteggono un territorio molto largo da inondazione fino alla Capitale”.

Un rischio storicamente datato

Il rischio idrogeologico, a Roma, non va sottovalutato. “Il fiume può far male alla città se non viene governato – ha ricordato Fabrizio Curcio, il capo della protezione civile che ha ricordato il 2008 quando “la città scoprì la sua vulnerabilità con le piene e i barconi alla deriva”. In città, infatti vivono o lavorano circa 250mila persone in aree che sono a rischio alluvioni ed esondazioni. La Capitale, d'altra parte, è caratterizzata da un impressionante rete idrografica, caratterizzata da quasi 700 km di piccoli corsi d'acqua che poi sfociano ne Tevere o nell'Aniene. “Noi siamo molto preoccupati - ha commentato Erasmo D'Angelis, segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale - perché Roma ha una storia di piene devastanti che parte da lontano, dai tempi dei romani” e la manutenzione dei suoi fiumi è importante, a livello urbano e non solo.

Gli interventi nella regione

La questione di come fare per mettere in sicurezza il territorio, infatti, non riguarda solo la città di Roma visto che, “nell'ambito del piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico – ha fatto sapere l’assessore regionale ai lavori pubblici Mauro Alessandri -abbiamo completato o stiamo completando oltre 40 interventi, come il dragaggio della foce del Tevere a Fiumara Grande o l'adeguamento idraulico dei fossi Pietra Pertusa e Monte Oliviero e il potenziamento dell'impianto idrovoro di Isola Sacra a Fiumicino”.