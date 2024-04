Di chi è la partecipazione?





Succede di stupirsi per l’assenza di donne relatrici nelle iniziative pubbliche, ancor di più quando vengono affrontati temi fortemente connessi con il mondo femminile, come per esempio è accaduto lo scorso marzo in Puglia, in un istituzionalissimo congresso sulla maternità dall’emblematico titolo “Donna: nascita di una madre”. Ne hanno discusso solo tra maschi. Non a caso, a sostegno della parità di genere nei convegni e nei panel, la RAI lanciò la divertente campagna di informazione “no women, no panel”.

Cambiando tema e venendo a Roma, verrebbe analogamente da dire “no cittadini, no partecipazione”. Si prova infatti un reale disappunto leggendo la locandina del pur interessante convegno denominato “Roma Partecipa”, che si terrà il prossimo 12 aprile, il cui obiettivo è quello di “stimolare il dialogo tra le istituzioni e la cittadinanza, valorizzare le proposte della società civile, le competenze tecniche esistenti, le progettualità a diverso titolo emergenti".

Peccato che siano stati invitati ad intervenire assessori, architetti, professori universitari, amministratori, giornalisti e nemmeno un cittadin* comune, nemmeno uno di quelli che sono direttamente coinvolti nella politica della vita quotidiana. Quale sarebbe dunque la città partecipante alla quale l’incontro intende rivolgere il suo invito? Vale dunque la pena ricordare che la partecipazione non è dello stato, non della pubblica amministrazione, e nemmeno (solo) degli esperti, ma è prima di tutto dei cittadini comuni, il cui contributo e punto di vista è indispensabile per la stessa qualità dei percorsi e dei processi partecipativi.

Senza questa qualità sostanziale la partecipazione si allontana dalla realtà e rischia di diventare un vuoto esercizio di stile. Non vorremmo che tra Regolamenti, Patti, Albi e i tecnicismi vari che vanno tanto di moda negli ultimi anni, venisse a crearsi la più grande delle contraddizioni, ovvero che invece di promuovere e includere, la partecipazione escluda e limiti, magari sulla base di mere questioni formali, la presenza della sua componente costitutiva, i cittadini comuni. Quanti permessi si devono chiedere per esercitare il diritto a partecipare e, specialmente, a chi si dovrebbe chiedere il permesso? Pur non dubitando delle ottime intenzioni degli organizzatori del convegno dell’OAR, il dubbio e l’allarme sembrano legittimi.

*Emma Amiconi, Presidente di Fondaca - Fondazione per la cittadinanza attiva