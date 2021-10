E’ morta Desideria Pasolini dall’Onda: aveva contribuito a fondare Italia Nostra

Si è spenta a Roma, all’età di 101 anni, Desideria Pasolini dall’Onda. Insignita nel 2002 dal presidente Ciampi dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica è stata tra le fondatrici di Italia Nostra.

Una vita in difesa del patrimonio artistico e ambientale

“Con lei si spegne un modello di impegno etico-sociale e culturale fondamentale - ha sottolineato la presidente di Italia Nostra, Ebe Giacometti - Da giovanissima, fondando Italia Nostra, perseguendo i principi della nostra Costituzione, si impegnò con tutte le sue energie affinché si consegnasse un Paese migliore alle future generazioni. Per questo suo impegno è stata insignita dal presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, del titolo di Cavaliere di Gran Croce nel 2002. L'associazione le è grata per essere stata sempre un punto di riferimento imprescindibile nonché una presidente battagliera che incessantemente, e con incredibile tenacia, ha denunciato i soprusi che l'edilizia post-bellica riservava al paesaggio e al territorio italiano”.

Co-fondatrice di Italia Nostra

Nata nel 1920, di famiglia aristocratica e liberale, Desideria Pasolini dall’Onda, all’età di 35 anni con con Umberto Zanotti Bianco, Elena Croce, Pier Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Luigi Magnani Rocca, Hubert Howard. Con quell’iniziativa ha preso vita una “ grande realtà associativa che - ha ricordato EbeGiacometti - negli anni ha ottenuto tantissimi risultati sul fronte della tutela artistica e ambientale del nostro Paese”.Anche Pasolini dall’Onda è stata presidente di Italia Nostra dal 1998 al 2005.

I valori a cui ispirarsi

Dopo la scomparsa di Mirella Belvisi, deceduta lo scorso agosto, l'associazione che da oltre 65 anni difende il patrimonio artistico e naturale italiano, subisce un'altra dura perdita. “La sua scomparsa - ha aggiunto Ebe Giacometti - ci deve richiamare a quei valori di onestà, di etica, di impegno, di generosità che oggi più che mai sono necessari per fronteggiare l'attacco al suolo condotto sulla base di una declinazione 'industriale' del territorio dal fronte dei grandi colossi energetici. Vorremmo ora, qui accanto, Desideria Pasolini dall'Onda, pronta ad infondere nuovamente in tutti noi quei principi”. Le esequie funebri si terranno martedì 2 novembre, alle ore 10, presso la Chiesa di San Carlo ai Catinari in piazza Benedetto Cairoli a Roma.