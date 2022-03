Lazio-Roma 5 a 3: i consiglieri biancocelesti vincono il derby del Campidoglio

Se all'Olimpico il derby è stato stravinto dai giallorossi, quello che si è disputato in parallelo in Campidoglio è finito 5 a 3 per i biancocelesti. Una magra consolazione per i tifosi laziali rispetto alla stracittadina persa tre a zero, ma almeno un piccolo trofeo "solidale" da portare a casa. La sfida si è tenuta domenica mattina al Dabliu Eur sport club di viale Egeo. In campo consiglieri, assessori capitolini, membri dello staff pronti a sostituire assenti dell'ultimo minuto.

Da una parte i tifosi romanisti dall'altra quelli laziali. Un appuntamento all'insegna della solidarietà che andrà a sostenere con una raccolta fondi le iniziative intraprese a favore del popolo ucraino dalle società di Lazio e Roma. Prima del fischio d'inizio, uno striscione è stato dedicato all'Ucraina. Alla fine del match uno striscione "no war" per la foto di gruppo.

Capitano della Roma, in versione capitolina, il consigliere di Fratelli d'Italia Federico Rocca. Per i biancocelesti ha indossato la fascia da capitano la dem Claudia Pappatà. Tra i giocatori in campo gli assessori Andrea Catarci e Maurizio Veloccia, i dem Giammarco Palmieri, Antonio Stampete, il calendiano Dario Nanni. "Pur essendo un derby che tutti vogliono vincere, l'unico risultato che conta sarà la solidarietà e la passione per la propria squadra del cuore", hanno dichiarato prima dell'inizio i capitani delle due squadre.