Ostiamare senza stadio, caso in Procura. E Onorato presenta denuncia per le minacce dei tifosi

C'è il caso dello stadio che non c'è e che lascia i tifosi fuori. E c'è quello delle minacce ricevute dall'assessore allo sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. Entrambe le vicende finiscono in Procura. L'annuncio è dello stesso responsabile dello sport capitolino che ieri, con una nota, ha spiegato che "Sullo stadio di via Amenduni dell’Ostiamare sarà la Procura a fare chiarezza. Quanto accaduto in questi anni sui manufatti, che risultato abusivi da decenni, è all’esame dei magistrati da qualche mese come atto dovuto in conseguenza dei verbali di accertamento dopo i sopralluoghi congiunti del dipartimento sport, del Municipio X e della Polizia di Roma Capitale".

Quindi il caso degli insulti e delle minacce: "Ho presentato una puntuale e documentata denuncia sulle minacce e sulle diffamazioni che ho ricevuto in questi giorni da parte di sedicenti tifosi, che nulla hanno a che vedere con i valori del calcio e dello sport". Dopo gli insulti social ricevuti e l'intervista a RomaToday, la società ha risposto attraverso il nostro giornale, puntualizzando i vari temi toccati dall'assessore che evidentemente non ha gradito.

"Da parte della società", continua Onorato, "sarebbe stato lecito aspettarsi un comportamento più coerente e responsabile, considerato il percorso costruttivo avviato con gli uffici finalizzato al ripristino dello stato dei luoghi e alla messa in sicurezza dei manufatti". Non manca l'attacco alle opposizioni: "Per quanto riguarda, infine, le dichiarazioni dei colleghi del centrodestra di Lega e Fratelli d’Italia, comprendo le loro ansia da prestazione in campagna elettorale, ma consiglierei di attendere le valutazioni della magistratura piuttosto che azzardare ricostruzioni infondate".

Le tappe della vicenda