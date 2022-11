Sit in contro il Decreto 162 e il governo Meloni, DemoS: "Vogliono impedire il diritto di manifestare"

#mipiazzoinpiazza è il nome del sit in di protesta contro il governo di destra e contro il Decreto 162 organizzato da DemosS - Laboratorio Civico X in programma per domenica 6 novembre alle ore 12:00 in piazza Anco Marzio ad Ostia.

Il gruppo di DemosS protesterà contro le destre che "hanno già gettato la maschera, carcere e intercettazioni per chi vuole manifestare". Infatti il nuovo decreto, defiitito "bugiardo e anticostituzionale che vuole limitare la libertà di manifestazione" fra le tante cose considera reato l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso puo' derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumita. E questo per DemoS vuol dire "tornare negli anni Venti del secolo scorso".

Nel comunicato diffuso, DemoS sottolinea come i cittadini hanno diritto di manifestare il proprio dissenso e quanto sia importante la democrazia: "Non abbiamo paura di forme repressive, non abbiamo paura di essere intercettati e non abbiamo paura del carcere, così come non l'avevano i nostri padri partigiani. La democrazia è un valore da salvaguardare. Ci siamo e ci saremo". Durante il sit in tutti potranno partecipare leggendo articoli della Costituzione, della Carta dei Diritti dell'uomo o esprimendo liberamente la propria opinione. Chi non potrà essere in piazza potrà connettersi all'evento e pubblicate testi, foto e video.

Mirella Acarmone, consigliera municipale di DemoS Laboratorio Civico V specifica che il Decreto 162 va oltre i rave party e colpisce l'articolo 17, il diritto di manifestare liberamente le proprie idee. "Già il ministro Salvini aveva in vario modo tentato di far reprimere dalle Forze dell'ordine ogni dissenso di piazza, anche qui a Ostia - dichiara la consigliera - "quando, per il solo fatto di avere le mani dipinte di rosso ci fu impedito di entrare in piazza al pontile".

