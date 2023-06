Che fine ha fatto il progetto delle case popolari “green” di Primavalle

Sabato 24 giugno gli inquilini delle case popolari di Primavalle sono scesi in strada per protestare contro gli sgomberi delle case occupate, avvenuti prevalentemente tra l'8 e il 15 giugno. Il corteo si è concluso a via Pietro Gasparri, davanti alle palazzine che la Regione aveva annunciato sarebbero state abbattute a febbraio 2022. Sono passati quasi 17 mesi e non è arrivato neanche un operaio con la cazzuola.

La palazzina Ater di Primavalle in attesa di essere demolita

Il progetto di demolizione e ricostruzione delle unità abitative di proprietà dell'Ater, in via Pietro Gasparri, ha origini lontane, più che ventennale. Parliamo delle palazzine ai civici dal 33 al 45, un edificio con problemi di stabilità, infiltrazioni, muffa, distacchi di intonaco, guasti alle fogne. Costruite negli anni '60, le palazzine non sono state più assegnate alle famiglie senza casa del Dopoguerra. Ci doveva quindi andare l'Asl, con un progetto di accoglienza di pazienti psichiatrici, ma le condizioni di instabilità dell'immobile già preoccupavano. E così, negli anni '70, dodici famiglie in emergenza abitativa forzarono il cancello principale e si insediarono abusivamente all'interno.

Il progetto "green" per 12 nuovi alloggi

Prima della pandemia, la Regione Lazio ha finanziato un progetto di restyling massivo degli alloggi popolari gestiti da Ater, che doveva portare in tre anni anche alla realizzazione di nuovi appartamenti. Di quel "piano Marshall" delle case popolari, ad oggi, poco si è visto e molto è rimasto su carta. Anche la demolizione e la ricostruzione delle case di via Gasparri: 12 alloggi tra i 40 e gli 80 mq, tutto secondo le nuove norme sull'efficientamento energetico e 3 ascensori nuovi, impianti fotovoltaici e centrali di calore di ultima generazione, accessi privi di barriere architettoniche e area parcheggio. Il 7 febbraio 2022 l'ex giunta Zingaretti è andata a Primavalle, ha lanciato l'inizio del cantiere, in molti hanno parlato e scritto di "inizio delle operazioni di demolizione". Ma la realtà è differente.

Nessuna demolizione iniziata

"Dal giorno dopo quella specie di taglio del nastro - racconta Renato Rizzo di Unione Inquilini - non abbiamo visto più nulla di concreto. Non si è avviato nessun cantiere, la palazzina è ancora in piedi". Nel 2020 le 12 famiglie che ci vivevano sono state trasferite in altre case popolari, sempre a Primavalle. Doveva essere tutto finito entro il 2021, poi ci si è messo il Covid. Adesso, qual è il motivo di questo ritardo?

Le spiegazioni di Ater Roma

"Il direttore generale dimissionario di Ater, Luca Manuelli - riferisce Rizzo - ci ha incontrati martedì scorso. Ha spiegato che in questi giorni dovrebbero firmare il nuovo contratto di appalto e che entro la fine dell'estate inizieranno gli abbattimenti. Cos'è successo? Sono aumentati i costi. Hanno dovuto riformulare tutto, fare verifiche sulle spese, ora dovrebbe essere tutto apposto". In effetti a luglio 2022 proprio la Regione, a seguito delle impennate del costo dell'energia e del carovita conseguente, ha aggiornato il prezziario del materiali edili. I 2,8 milioni di euro preventivati non saranno dunque più sufficienti. "Noi come sindacato abbiamo fatto capire che queste case non dovevano essere occupate di nuovo, il quartiere ha capito - conclude Rizzo -. Il corteo di sabato è finito proprio lì sotto, a simboleggiare la volontà di tutte e tutti che il patrimonio pubblico venga recuperato. Riqualificare quelle palazzine significa riqualificare una bruttissima immagine del quartiere".