Roma darà il via al suo primo tavolo tecnico sulle dipendenze. Ma nel Pd c'è chi chiede pene più dure

Ludopatia, alcolismo, droga, videogiochi, internet, tabacco. A Roma si smetterà di parlare di tossicodipendenza e basta, grazie al primo tavolo tecnico per il monitoraggio delle attività da mettere in campo contro tutte le dipendenze. La novità, definita dai promotori "rivoluzionaria", è stata messa nero su bianco in una proposta di delibera che arriverà in assemblea capitolina presumibilmente entro fine ottobre. A firmarla i dem Nella Converti, Erica Battaglia, Claudia Pappatà e Antonella Melito, dalla consigliera di Sinistra Civica Ecologista Michela Cicculli, di Roma Futura Tiziana Biolghini, dall'onorevole Paolo Ciani e dal capogruppo della Civica Gualtieri Giorgio Trabucco.

Una delibera contro tutte le dipendenze

L'approvazione di una delibera sulle dipendenze sarà l'atto finale di un iter iniziato in realtà a inizio 2023, quando le commissioni politiche sociali e bilancio hanno approvato la delibera di giunta che ha sancito la chiusura dell'Agenzia capitolina per le tossicodipendenze. Istituita 25 anni fa, è partecipata al 100% da Roma Capitale, ma per l'attuale maggioranza di centrosinistra aveva ormai esaurito le sue funzioni, con le molteplici evoluzioni che il tema ha vissuto negli ultimi anni: "Non si può più parlare di sola dipendenza da droga - diceva la consigliera dem Nella Converti - I dati raccontano che oggi non si può più parlare in modo esclusivo di tossicodipendenze e che si è drammaticamente abbassata l’età dei giovani che assumono sostanze o che entrano nella spirale di una qualche dipendenza". E così da quel momento il gruppo di consigliere e consiglieri si sono messi a lavoro per una nuova delibera, in realtà la prima nella storia di Roma sul tema.

I due punti fermi su cui si basa l'iniziativa del centrosinistra

"Potrebbe essere un atto rivoluzionario - commenta Nella Converti a RomaToday - perché non abbiamo mai avuto una delibera in tema di dipendenze. Già nel 2013 si provò a chiudere l'Agenzia, uno strumento ormai vuoto che non produceva politiche sulle dipendenze. Ci siamo riusciti noi e ci siamo presi l'obbligo di dotare la città di un sistema che si occupi sul serio di dipendenze. Nelle commissioni ad hoc abbiamo incontrato il terzo settore, ma soprattutto abbiamo ricostruito la normativa esistente, cosa mai fatta prima quindi dispendiosissima a livello di tempo. Ci siamo resi conto che quasi tutti i servizi esistenti per il contrasto alle dipendenze sono poi stati chiusi. Per questo la creazione di un tavolo in seno al dipartimento politiche sociali, un ufficio dedicato, è di vitale importanza. E dovrà incentrarsi su due aspetti: innanzitutto politiche che abbiano alla base la prevenzione, la cura, l'inclusione sociale e la riduzione del danno e poi l'utilizzo sistematico di coprogettazione e coprogrammazione, nel rispetto del codice del terzo settore".

Al tavolo anche le associazioni di consumatori di sostanze

Attualmente, parlando di dipendenza da sostanze stupefacenti, non è possibile accogliere nei centri persone con dipendenze attive, e un soggetto dipendente attivo segnalato alla sala operativa non può avere accesso ai centri. L'idea è di prevedere aperture per i consumatori attivi dei centri di accoglienza h24 in modo da offrire loro un posto letto, un pasto caldo e consulenze sociali, mediche e psicologiche per una presa in carico a 360 gradi. A questo si aggiungono campagne di screening periodiche e l'attivazione di una unità mobile per il trattamento terapeutico. "Per la prima volta - aggiunge Converti - mettiamo al centro la persona e ai tavoli invitiamo le associazioni che rappresentano i consumatori di droghe, come ItanPud, una rete di consumatori. D'altronde, come con i diritti delle persone disabili, perché dovremmo parlare di azioni sulle dipendenze senza chi ha una dipendenza? Cosa potrebbe uscire dal tavolo? Di tutto". Per esempio anche che di prevenzione si debba parlare sin dalle scuole elementari. Nel frattempo si è appena chiuso un avviso pubblico da circa 400.000 euro per realizzare opere di prevenzione nelle scuole dei territori a rischio: "L'importante di questo avviso - conclude Converti - è che potremo utilizzare i dati che usciranno fuori dal monitoraggio di questa attività, per migliorare l'efficacia del tavolo tecnico che nascerà dopo la delibera".

Cosa fa il Pd in Parlamento

In ogni caso, mentre la sinistra romana si mette insieme per trovare soluzioni alle dipendenze, c'è chi nel Pd nazionale vuole inasprire le pene per piccoli spacciatori e consumatori. Il deputato Andrea De Maria, uno dei luogotenenti di Stefano Bonaccini (governatore dell'Emilia Romagna, sconfitto al congresso nazionale da Elly Schlein), a giugno ha presentato una proposta di legge che vuole emendare l'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, innalzando le pene minime da 6 mesi a 2 anni e massime da 4 a 6 anni per piccolo spaccio, detenzione a uso personale e condivisione di cannabis con altri consumatori. Insomma, per De Maria se uno studente universitario si fa una canna con gli amici a una festa dovrebbe passare dai 2 ai 6 anni dietro le sbarre.