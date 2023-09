Alloggi ex custodi, la delibera anti-abusivi ancora non è pronta. Portieri sul piede di guerra

Niente da fare, la delibera che dovrà fare chiarezza sulla legittimità della presenza degli ex custodi in pensione negli alloggi di proprietà comunale ancora non è realtà. Il testo, del quale abbiamo parlato a marzo scorso, è ancora oggetto di discussione tra consiglieri di maggioranza, uffici e assessorato al patrimonio. L'intento è farla diventare un atto del consiglio, è questa l'opzione più quotata, in alternativa sarebbe la giunta Gualtieri a licenziarlo. Ma i tempi non si conoscono. Nel frattempo l'associazione nazionale dei custodi e dei portieri, presieduta da Giuseppe Polimeni, è sul piede di guerra: "Se passa così com'è, andiamo al Campidoglio e ci sediamo lì finché non ci riceve il Sindaco".

L'attesa delibera sugli alloggi ex custodi

Sono mesi che la politica discute, incalzata dai presidi di Roma e del Lazio, il destino dei custodi in quiescenza. Gli ex portieri delle scuole di proprietà comunale, ormai in pensione, che hanno continuato a vivere negli alloggi assegnati loro quando erano in attività. In molti casi sono morti, con i congiunti che sono rimasti dentro. Se si considerano solo gli istituti comprensivi, quindi scuole primarie e secondarie di I grado sul territorio capitolino, la lista di alloggi occupati sfiora le 200 unità, distribuite in ogni municipio e non sempre con dentro ex portieri o parenti, ma anche da soggetti differenti. Recentemente è stato sgomberato l'alloggio occupato dalla figlia dell'ex portiera dell'IC "Clotilde Pini" al quartiere Africano: verrà trasformato in tre aule. Per questo i dirigenti chiedono un'azione imminente e ferma da parte del Campidoglio e di Città Metropolitana (che si occupa degli edifici degli istituti superiori), ma dovranno mettersi il cuore in pace.

Incontro tra maggioranza e uffici l'11 ottobre

Infatti, secondo quanto si apprende, i tempi saranno ancora lunghi. A marzo un gruppo di consigliere e consiglieri di maggioranza (Trombetti, Converti, Biolghini, Fermariello, Ciani, Battaglia) si sono messi a lavorare su una delibera per sfrattare gli abusivi. Siamo a fine settembre e ancora non è chiaro che strada prenderà questo atto: delibera di giunta o di consiglio? Probabilmente la seconda opzione, ma se ne saprà di più dopo l'11 ottobre, quando le forze politiche incontreranno gli uffici per sbloccare la situazione. "Vogliamo farla andare in porto presto - assicura il presidente della commissione patrimonio, Yuri Trombetti - e dobbiamo vederci con gli uffici per capire la modalità migliore per approvare l'atto".

Chi potrà restare negli appartamenti

I punti chiave sono questi: chi ha i requisiti resta, gli altri via. Chi resta (over 65, invalidi al 74%, anche se figli, vedovi con disabilità o anziani over 65), dovrà pagare gli oneri paragonati a quelli delle case Erp. L'associazione nazionale dei portieri e custodi ha già chiesto che vengano rivisti i parametri, includendo i figli disoccupati con redditi molto bassi: "Li si tuteli, aiutandoli a ottenere una casa popolare". Vedremo se questo emendamento verrà presentato e approvato nella discussione in assemblea.

Gli ex portieri sul piede di guerra

Ma la questione non si esaurirà col voto della politica. Gli ex portieri sono sul piede di guerra: "Si devono mettere tutti in testa che non siamo abusivi - tuona il presidente Anpcep, Giuseppe Polimeni - e che tutti pagano il bollettino mensile. Abbiamo dedicato la vita al servizio dell'amministrazione, svolgendo anche funzioni sociali. E ci sono ben due delibere, una del 1999 e una del 2002, che ribadiscono che abbiamo diritto a restare lì, oppure di ottenere una casa popolare una volta andati in pensione. Abbiamo scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ora scriveremo anche a Papa Francesco e al sindaco Roberto Gualtieri, perché capiscano e conoscano la nostra situazione. Figli e nipoti? Le verifiche vanno fatte, ma le fragilità devono essere tutelate. Conosco persone che ricevono il pacco alimentare. Il 74% di invalidità come criterio per restare è troppo alto, ci sono invalidità inferiori con redditi bassi che non possono finire per strada. E' stata sfrattata gente in autotutela, come al Collatino: il Comune lo sa che questi alloggi sono beni indisponibili e che per eseguire uno sfratto ci vuole il pronunciamento di un giudice? Non potevano e non possono farlo". Polimeni annuncia battaglia: "Non faccio lo sciopero della fame e non mi incateno - rassicura - ma insieme ad altri colleghi ci presenteremo in Campidoglio, ci metteremo seduti a terra e finché non ci riceverà il Sindaco, non andremo via".