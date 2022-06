Delibera 140, in arrivo il nuovo regolamento: "Assegneremo il patrimonio a chi lo ha curato"

Comune, municipio ix e comitati concordano. C’è bisogno della politica per superare la delibera 140, il provvedimento che ha messo a dura prova la sopravvivenza delle centinaia di realtà associative che hanno per oltre due decenni gestito il patrimonio indisponibile di Roma Capitale.

Cos'è la delibera 140

Nell'aprile 2015 la Giunta Capitolina, con un'apposita delibera, ha tentato di definire le “linee guida per il riordino del patrimonio indisponibile in concessione”. Lo strumento, che ha finito per interessare circa 860 beni, puntava a rivedere il vecchio regolamento delle concessioni. Le assegnazioni degli immobili di proprietà comunale, in gran parte fatte durante l’amministrazione Rutelli, erano scadute e l’amministrazione Marino, temendo un ingente danno erariale, decise di riprendersi quegli spazi chiedendo ai vecchi assegnatari di versare affitti arretrati. Canoni da versare secondo il valore di mercato di immobili che però, paradossalmente, hanno acquisito valore proprio per le manutenzioni eseguite dai relativi concessionari, le associazioni. Da qui è nato un lungo contenzioso tra realtà sociali ed amministrazione che potrebbe vedere la fine con l’approvazione di un nuovo regolamento ed una nuova delibera.

L'annuncio di Zevi

In previsione del superamento della delibera 140, al Casale della Massima, nel territorio amministrato da Titti di Salvo, l’assessore capitolino al patrimonio Tobia Zevi si è confrontato con le proposte del municipio IX e quelle del coordinamento Caio, sulla questione delle nuove regole di cui l’amministrazione cittadina deve dotarsi per gestire il patrimonio pubblico. “Nei prossimi giorni avremo la bozza di testo con cui buttiamo giù la delibera 140, oltre a pubblicare il nuovo regolamento” ha dichiarato Zevi che ha auspicato di “ arrivare presto a una approvazione che ci consegni un testo che consenta all'amministrazione e agli uffici di assegnare a chi lo ha curato e lo farà vivere il patrimonio di Roma Capitale”.

Cosa prevede la nuova delibera

L’assessore al patrimonio ha fornito anche delle anticipazioni sulla delibera in arrivo che continuerà “prevedere la concessione come strumento principale per la gestione del patrimonio. Prevediamo che ci siano anche la coprogettazione e i patti di collaborazione, ma questo non significa che la concessione passa necessariamente attraverso un bando, strumento con cui molte associazioni hanno avuto brutte esperienze”. C’è poi una questione centrale, che coordinamenti e comitati pongono all’attenzione dell’amministrazione cittadina. E’ quella che riguarda la richiesta di mantenere “un canone calmierato” e di riconoscere il valore delle manutenzioni che le varie associazioni, da concessionari dei beni pubblici, hanno garantito riqualificando immobili spesso fatiscenti. Richieste che hanno trovato la porta aperta da parte del Campidoglio.

Tra le altre cose su cui l’amministrazione ha dichiarato di voler scommettere, c’è quella della creazione di un osservatorio. “In questi anni una delle cose che non ha funzionato – ha riconosciuto Zevi – è che la valutazione era demandata a vigili e dipartimento che non avevano e non potevano avere le competenze per discernere. Questa è un tipo di attività, di indirizzo, di verifica e valutazione, che va sostenuta da attori con diverse competenze. Lo vogliano costruire con un meccanismo che non crei ingolfamento, ma ci consenta di avere partner come municipi e università ci aiutino a fare sistema”.

La richiesta del municipio IX

L’appuntamento, organizzato soprattutto per ascoltare la proposta di delibera avanzata dal coordinamento CAIO, è arrivata alla fine di un percorso di cui il municipio IX si è reso protagonista. “Da quando ci siamo insediati – ha spiegato la minisindaca Titti Di Salvo, al tavolo dei relatori insieme all’assessora Luisa Laurelli – ci siamo posti l’obiettivo di superare la delibera 140. Era un modo per dare un giudizio netto su quel provvedimento e lo abbiamo fatto anche associando al giudizio un gesto concreto, l’insediamento di un tavolo a cui abbiamo chiesto a tutte le associazioni del territorio di partecipare”. Una richiesta che si affianca alla proposta del coordinamento Caio (comunità per le autonome iniziative organizzate).

La funzione sociale e la gestione del patrimonio

“Abbiamo in questi anni di battaglie contro la delibera 140 assistito ad una separazione tra gli uffici del comune ed un reparto civico più avanzato, in cui venivano contrapposti due ordini giuridici: il codice civile e la nostra costituzione. Noi ci continuiamo a richiamare a quest’ultima, ed in particolare all’art. 42 con cui viene stabilito che la proprietà, sia essa pubblica o privata, va tutelata finché persegue una funzione sociale. Noi - ha aggiunto Libutti, che da legale ha seguito le cause di molte realtà sociali colpite dalla delibera - chiediamo che chi per 30 anni è stato il cuore pulsante dei territori, dai centri sociali alle palestre popolari dagli spazi aggregativi ai teatri popolari, possa continuare a svolgere la propria funzione sociale. E chiediamo che l’amministrazione, come primo atto, in autotutela, ritiri le richieste di riacquisizione dei beni gestiti da queste realtà e che contestualmente ritiri le richieste di arretrati non giustificate e non dovute”. Per svelare definitivamente le carte di cosa voglia fare l'amministrazione bisogna attendere ancora pochi giorni. L'assessore Zevi, che aveva promesso una delibera prima dell'estate, qualcosa l'ha lasciata intuire. Sarà un provvedimento che consentirà