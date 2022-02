Delibera 140 e beni comuni, Catarci detta i tempi: "Entro 60 giorni dobbiamo aprire il confronto pubblico"

Aprire la fase di confronto pubblico entro 60 giorni, esponendo alla città i percorsi scelti per andare definitivamente oltre la delibera 140 e stilare un nuovo regolamento dei beni comuni. E' questo l'obiettivo che si pone Andrea Catarci, assessore capitolino alla Partecipazione e alla Città dei 15 minuti, intercettato da RomaToday a margine della conferenza stampa di Sinistra Civica Ecologista nella ala del Carroccio.

Catarci, come state procedendo insieme all'assessore Zevi per trovare una soluzione che tuteli le realtà sociali, sportive e culturali della città che riempiono gli spazi di proprietà comunale, superando una volta per tutte la delibera di Marino che ne metteva a rischio la stessa esistenza?

"Stiamo lavorando parallelamente, facendo un approfondimento sulla gestione del patrimonio e tirando giù delle linee di indirizzo, con un metodo simile: incontrando le realtà cittadine. Il mio impegno nasce dall'assemblea svolta ad Esc a San Lorenzo a novembre e da lì il dialogo è continuato in molte altre occasioni".

E quale sarà il passo subito successivo?

"Arriveremo a due ipotesi di lavoro che, avendo fonti simili a ispirarle, non potranno certo andare in conflitto. Andremo poi entrambi al Gabinetto del sindaco per fare il punto e io proporrò di lanciare una fase di partecipazione pubblica e collettiva, non limitata ai singoli referenti. Bisogna spingere speditamente perché c'è da tutelare e valorizzare realtà che riescono a dare al territorio ciò che effettivamente si immaginava sarebbero riuscite a dare all'epoca in cui gli si è affidato un bene pubblico, al di là delle singole problematiche e vertenza che a Roma sono infinite. Dall'altra parte è necessario conoscere esattamente il patrimonio di Roma e aprire un ciclo virtuoso, di espansione, di ricerca di partner sociali e culturali con cui attivare questo patrimonio disponibile".

Si metterà da parte il concetto di "redditività" rispetto al patrimonio?

"E' una delle linee principali su cui lavoriamo. Vogliamo abbracciare una concezione moderna di welfare patrimoniale: il patrimonio diventa un asset straegico che l'amministrazione mette a valore sociale e culturale, all'interno di una congiuntura come quella attuale frutto della crisi economica e pandemica".

Tutelare le realtà che fanno del welfare dal basso e del mutualismo significa mantenere dei presidi fornitori di servizi sui territori: è anche questa una strada che rende più concreta l'idea della città dei 15 minuti?

"Per il modello di città dei 15 minuti e di ricucitura del territorio, la gestione patrimoniale in un senso di ottimizzazione ed espansione è sicuramente un elemento irrinunciabile ed essenziale. Dei tanti modi per arrivare a questo, uno è sicuramente quello della legge sui beni comuni adottata dalla Regione, è da tenere in considerazione e stiamo lavorando per riattivare questo discorso, ma ci sono anche altre strade. Per esempio riconoscere il valore dell'impatto sociale che le realtà producono e il servizio che forniscono al posto dell'amministrazione capitolina. Questo va visto anche in ottica di risparmio. Ci sono esperienze interessanti che vanno ricomprese in questo ambito, come i patti educativi del Miur che in alcuni casi sono sfociati in assegnazioni di patrimonio a realtà legate al mondo scolastico e bisogna ricomprendere in questa tipologia anche quelle realtà che dalla delibera 26 del 96 in poi in questa città hanno prodotto e creato tanto valore".

Un universo molto variegato di realtà, va detto.

"Sì, il protagoismo civico, sociale e di movimento a Roma è vatiegato e complesso, quindi è evidente che c'è bisogno di un grande sforzo collettivo e bisogna andare oltre la soggettività, oltre i litigi, per fare uno sforzo ancor più pesante rispetto a quello che facciamo noi nell'amministrazione. Alziamo il livello tutti quanti per arrivare a una vera trasformazione radicale, non a un semplice restyling".

Che tempistiche possiamo dare rispetto alla realizzazione di un nuovo regolamento sui beni comuni?

"Il lavoro che stiamo facendo e che ci aspetta non è dei più semplici, non si tratta solamente di riscrivere la delibera 140 (in realtà già parzialmente corretta dalla delibera 336 del 2020), ma di ampliare il discorso, perché il patrimonio è sconfinato. In ogni caso, per dare dei tempi, posso dire che l'obiettivo è da qui a due mesi quello di aprire una fase di confronto pubblico, dicendo alla città qual è la strada possibile da percorrere. Dopodiché si arriverà alla stesura di nuove norme, ma prima ci vuole un ulteriore confronto e una fase di co-progettazione e co-programmazione. In due mesi dobbiamo saper dire 'questo è il nostro indirizzo' e invitare il variegato e complesso mondo di associazioni per spiegarglielo e confrontarci".