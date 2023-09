Dehors e tavolini, i commercianti temono la stretta del Campidoglio: "Le regole scriviamole insieme"

Il regolamento sull’occupazione di suolo pubblico non è ancora pronto. Ma la giunta si appresta ad approvarlo perché, la scadenza del 31 dicembre 2023, si avvicina. E’ quella la data entro cui il provvedimento dovrà essere licenziato dall’assemblea capitolina. Per non bucare l’appuntamento, occorre però preparare il documento ed è quello che sta cercando di fare l’amministrazione anche se, quanto finora trapelato, non soddisfa le associazioni di categoria.

Il confronto tra commercianti e amministrazione

“Il regolamento non l’abbiamo ancora letto ma abbiamo fatto un paio di incontri con l’assessora Monica Lucarelli e dobbiamo continuare su quella strada perché – ha spiegato Claudio Pica, presidente della FIepet Confesercenti di Roma e del Lazio – ci sono diversi aspetti ancora da chiarire”. L’assessora al commercio della Capitale ha intenzione di mantenere una divisione di Roma in 3 aree: il suburbio ovvero le i territori più periferici; la città storica ed il sito Unesco con una suddivisione di quest’ultima in zona gialla e zona rossa seguendo le aree tratteggiate dalla normativa sulla somministrazione. La possibilità d’installare le pedane verrebbe legata all’ambito ed anche alle metrature delle attività commerciali. Un aspetto questo che non soddisfa gli esercenti.

Le modifiche da concordare

“L’idea di rilasciare le concessioni in funzione delle metrature dei locali può andare bene, a condizione che si prendano i considerazioni alcuni aspetti. Ad esempio la presenza di spazi ampi, come le aree pedonali, dove mettere questi paletti non avrebbe senso”. C’è anche un altro aspetto che le associazioni di categoria rilevano. “L’equazione tra malamovida e tavolino è del tutto sbagliata. Chi si siede ad un tavolino, di solito, consuma responsabilmente quindi semmai è vero il contrario: tavoli e dehors possono contribuire ad arginare la movida selvaggia”.

L'incontro auspicato ed il tempo a disposizione

E per quanto riguarda il numero di autorizzazioni, lievitato in maniera incredibile durante la fase post pandemica? “Possono essere riviste, mantenendo però quelle che non arrecano disturbo, ad esempio alla viabilità”. Insomma, questioni da affrontare non mancano. Ed è per questo che è stato auspicato un altro incontro, “con Lucarelli ma anche con gli assessori alla mobilità ed al turismo” ha auspicato il presidente della Fiepet Confesercenti. Insomma le questioni da affrontare non mancano. Il tempo per trattarle, invece, comincia ad essere poco.