Dehors e tavolini, l'allargamento diventerà eterno. Il governo gela Roma: "Li rendiamo strutturali per legge"

Una norma per rendere “strutturali” i dehors nati in via emergenziale durante la pandemia. Un annuncio, quello fatto dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, che ha messo in allarme la Capitale. Roma sta lavorando per istituire nuove regole per l'occupazione di suolo pubblico (Osp) e per gli arredi dei locali di somministrazione di cibo e bevande. L’intenzione è quella di ridisegnare la presenza di sedie e tavolini in tutta Roma. Il regime emergenziale era scaduto alla fine del 2023. Poi, con un emendamento al ddl Concorrenza, presentato dal senatore De Priamo, era stata decisa una proroga fino a fine dicembre 2024.

Dehors strutturali

Adolfo Urso, intervenuto alla presentazione della Giornata della Ristorazione, un evento organizzato dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi che si terrà il prossimo 18 maggio 2024, ha anticipato che nel ddl Concorrenza, documento che interessa Roma anche per quanto riguarda la questione del rinnovo delle licenze degli ambulanti, si sta lavorando ad un articolo che salvaguardi i tavolini di bar e ristoranti posizionati, lungo le strade e nelle piazze, durante l’emergenza pandemica. Grazie a regole semplificate, i dehors hanno invaso la Capitale, specialmente al centro storico. Se questa anticipazione di Urso dovesse poi concretizzarsi i Comuni, Roma compresa, rischierebbero di non toccare palla nella regolamentazione di questa particolare materia.

"Su questo provvedimento" ha dichiarato Urso "ci stiamo confrontando con le associazioni settoriali e ovviamente anche con l'Anci, quindi con i Comuni. Pensiamo che possa essere un'occasione per rendere la ristorazione ancora più funzionale alla socialità e a quel decoro urbano che nei centri storici va sempre più affermato".

Doccia gelata

Una vera e propria doccia gelata per Roma che ha presentato, a novembre dello scorso anno, le linee guida del nuovo regolamento per le occupazioni di suolo pubblico, documento che dovrà essere poi discusso ed approvato in assemblea capitolina. Già la proroga dello stato emergenziale fino a fine 2024 per i dehors non era stata digerita dal Campidoglio. Se ora il Governo dovesse attuare quanto annunciato da Urso, la maggior parte delle regole alle quali Roma sta lavorando rischierebbe di diventare carta straccia.

“È assurdo e inaccettabile che il ministro Urso e il governo centrale decidano unilateralmente per le amministrazioni locali” dichiara in una nota Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale. “La decisione di mantenere i dehors risultanti dalla pandemia senza tener conto delle specificità locali è un evidente segno di arroganza e disinteresse da parte del governo centrale. Questa mossa è chiaramente dettata da interessi politici e non tiene in considerazione le vere esigenze dei residenti e degli imprenditori locali”.

Sito Unesco

La situazione più critica, ovviamente, è al centro dove c’è la maggior concentrazione di locali e, quindi, di dehors. “La programmazione del territorio è un compito fondamentale dell’amministrazione cittadina – continua Lucarelli - poiché si basa sulle molteplici esigenze della comunità locale e determina l'organizzazione dello spazio pubblico. A Roma, abbiamo lavorato instancabilmente a un nuovo regolamento considerando le diverse peculiarità urbanistiche della città. Abbiamo studiato attentamente i vari tessuti urbanistici, riconoscendo che ciò che è appropriato, per esempio, nel sito Unesco o nella città storica con tessuti medievali o rinascimentali potrebbe non essere adeguato in un contesto novecentesco”.

Per Lucarelli la decisione del Governo “è un affronto alla democrazia locale e al principio di sussidiarietà. Non permetteremo che il nostro lavoro di pianificazione urbana venga ignorato e calpestato dall'alto. Per questo chiediamo al ministro Urso e al governo centrale di consultare le amministrazioni locali nel processo decisionale. È ora di porre fine a questo atteggiamento autoritario e di lavorare insieme per trovare soluzioni che rispettino veramente le varie realtà urbane del nostro paese” conclude l’assessore.

"Molto semplicemente: non si può fare – commenta il presidente della commissione commercio, Andrea Alemanni - Urso parla con incompetenza di un argomento molto serio che invece andrebbe studiato. In palese violazione e contrasto con le autonomie e le responsabilità che gli enti locali hanno nei confronti dei cittadini. Basta con gli slogan inutili”.

Cosa prevede il nuovo regolamento

Il nuovo regolamento sulle Osp che, ripetiamo, deve essere ancora approvato, ha diviso la città in tre aree che avranno regole diverse, dagli spazi occupabili fino agli arredi da utilizzare. Nella “città storica”, per fare un esempio, un locale di 30 metri quadrati potrà chiedere una superficie al massimo di 20 metri quadrati. Il sito Unesco, che comprende tutta l’area del centro storico delimitata dalle mura cittadine fino alla loro massima estensione del XVII secolo, è stato ulteriormente suddiviso in due sotto-aree: la prima comprendente il Centro Storico, Borgo, gran parte di Trastevere e di Monti e la seconda il restante sito Unesco. Nelle aree più di pregio e congestionate, l’Osp concedibile sarà fino a un massimo di 1/3 della superficie di riferimento, per il restante, invece, l’Osp arriverà a un massimo della metà. In caso di pedane si potrà occupare fino all’equivalente di due stalli auto. Tutte regole che, qualora dovesse essere varato l’articolo annunciato da Urso al ddl Concorrenza, rischierebbero di non poter essere applicate.