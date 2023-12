Dehors e tavolini, via libera alla proroga ma intanto il Campidoglio studia nuove tariffe

Ora è ufficiale: le regole semplificate per l’occupazione di suolo pubblico sono state prorogate fino a fine 2024. Il Parlamento ha approvato l’ormai famoso “emendamento De Priamo”, il senatore di Fratelli d’Italia che ha proposto il mantenimento delle “regole covid” per quanto concerne i dehors. Gli esercenti di bar, pub e ristoranti potranno continuare a beneficiare del regime straordinario prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento del commercio del Comune di Roma.

Proroga dehors

L’emendamento De Priamo ha interessato soprattutto le grandi città, Roma su tutte. L’assessora al commercio, Monica Lucarelli, ha sempre sottolineato la sua contrarietà ad ulteriori proroghe del regime agevolato per i dehors, già più volte prolungato dopo la fine dell’emergenza pandemica. In un’intervista a RomaToday, De Priamo aveva spiegato che il suo emendamento era diventato necessario perché in città come Roma ancora non c’era un nuovo regolamento del commercio. Non era possibile, quindi, lasciare i commercianti nell’incertezza di non sapere quali regole si sarebbero applicate da qui ai prossimi mesi.

Nuovo regolamento del commercio

Il regolamento, ad oggi, ancora manca. Nonostante ci sia stata anche una conferenza stampa di presentazione, con la presenza anche del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ad oggi si ha solo una bozza. Niente di ufficiale, però, tanto che anche nella relazione annuale alla città Gualtieri ha solo accennato la questione . Anzi, il primo cittadino ha parlato di Osp soprattutto nel corso della relazione sul bilancio, rilanciando un tema che, ciclicamente, torna alla ribalta: quello della tariffazione degli esercizi commerciali, per l'occupazione di suolo pubblico, in base alle zone.

Nuove tariffe

Nella presentazione del bilancio, infatti, Gualtieri, ha spiegato come si stia andando verso “una revisione delle aree censuarie oggetto del prelievo della tariffa Osp; la classificazione delle aree ai fini della tassazione Osp è ferma dal 1977. Nel corso del 2024 porteremo a compimento questo percorso di revisione”. Questo significa che le zone di Roma, in particolare del centro storico, verranno divise per colori ad ognuno dei quali, secondo determinati parametri, saranno associate tariffe diverse.

“Un utilizzo limitato, moderato e socialmente attento della leva tariffaria per assicurare i servizi essenziali per i cittadini, una particolare attenzione al settore sociale e ai servizi di prossimità garantiti dai Municipi” ha sottolineato Gualtieri il quale, in pratica, ha annunciato nuove tasse per gli esercenti: qualcuno pagherà di meno, altri di più.

Pensare a nuove regole

Da sempre a favore della proroga la Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio. Il presidente, Claudio, Pica, è stato molto critico con l’assessora Lucarelli proponendo, in più di un’occasione, di spostare a dicembre 2024 la fine del regime agevolato dei dehors per pensare, intanto, ad un nuovo regolamento sul commercio condiviso da tutti. “Esprimiamo soddisfazione per il via libera definitivo all’emendamento, contenuto nel Ddl Concorrenza, che ora diventa legge e che permette la proroga di un anno per i dehors e tavolini all’aperto. Ringraziamo l’impegno del Parlamento e di Fratelli d’Italia, che ha accolto le istanze della Fiepet-Confesercenti nazionale. Con questo provvedimento auspichiamo che i tanti comuni italiani e le amministrazioni comunali – tra cui Roma Capitale – sfruttino il tempo a disposizione per emanare nuovi regolamenti in materia, norme funzionali alla città, agli operatori e alle esigenze del turismo” ha detto Pica in una nota.