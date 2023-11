Dehors abusivi, prosegue la battaglia del municipio: via la pedana, tornano i parcheggi

L’ultima pedana è stata rimossa nella mattinata del 16 novembre. Si trovava in via Flavia, a poca distanza da Porta Pia, era abbandonata ed occupava circa tre posti auto. Parcheggi preziosi, in quella zona congestionata della città, che tornano a disposizione degli automobilisti.

La battaglia del municipio

L’operazione eseguita in via Flavia è solo l’ultima di una lunga serie di pedane irregolari e talvolta abbandonate, che vengono fatte rimuovere dal municipio I. L’ente di prossimità prosegue infatti nella propria battaglia contro il dilagare di spazi acquisiti dalle attività di ristorazione del centro storico. Un’attività condotta anche nei giorni in cui, il parlamento, vota la proroga alle occupazioni di suolo pubblico per un altro anno. Una proroga contro la quale si è schierata la maggioranza del municipio I ed i comitati locali che, infatti, hanno confermato una mobilitazione per la giornata di sabato 18 novembre.

Le pedane rimosse dagli esercenti

Al di là della proroga che consente alle attività ristorative di tenere tavolini e dehors ottenuti durante l’emergenza Covid, le strade del centro devono fare i conti anche con un altro problema, quello degli spazi occupati senza averne diritto. Ed è su questi che si concentra l’azione del municipio I. “Nelle ultime settimane sono state quindici le pedane rimosse direttamente dagli esercenti, perché considerati irregolari” ha commentato l’assessore municipale al commercio Jacopo Scatà. Nel lungo elenco rientrano dehors irregolari montati in via principe Amedeo, in piazza Fanti, in via Cairoli, in via Carlo Felice, in via Statilia, in via Nazario Sauro ed in via Santa Croce in Gerusalemme. La lista, però, diventa molto più consistente se si estende l’arco temporale.

I dehors smontati in due anni

“Complessivamente sono state rimosse circa 150 pedane. Di queste una trentina sono quelle smontate direttamente dal municipio. Delle altre – ha spiegato Scatà – si sono occupati direttamente gli esercenti, probabilmente perché hanno visto che, se non si fanno, provvediamo noi in danno”. Il procedimento è semplice. “Per montare una pedana basta mandare una scia” ha spiegato l’assessore. A quel punto il municipio controlla, attraverso il dipartimento commercio, che siano stati rispettati “i parametri minimi”. È

un lavoro non semplice visto che, in municipio I, ci sono più di mille esercizi dediti alla somministrazione. Se i parametri non sono stati rispettati, l’ufficio commercio invia l’ “improcedibilità” che, entro 10 giorni, impone all’esercente di smontare la pedana. Cosa che, nelle ultime due settimane, è accaduta almeno quindici volte.